La Comisión de Gobernanza de la FIFA evalúa la implementación de las reformas en su primera sesión

La Comisión de Gobernanza de la FIFA mantuvo su primera sesión en la sede del organismo en Zúrich el 26 de enero de 2017, que estuvo presidida por el ex abogado general del Tribunal de las Comunidades Europeas, Miguel Poiares Maduro. El Presidente de la FIFA Gianni Infantino inauguró la sesión, que también contó con la presencia de Fatma Samoura, Secretaria General del ente rector del fútbol mundial.

Durante la sesión, la comisión trató asuntos críticos, incluida la implementación de las reformas de gobernanza. Los miembros también abordaron la supervisión de los procesos electorales celebrados en los congresos de las confederaciones para elegir a los miembros del Consejo de la FIFA, y acordaron el empleo de los procedimientos y los documentos necesarios para ejercer debidamente sus facultades de control y apoyar a las confederaciones a respetar todos y cada uno de los principios recogidos en los Estatutos de la FIFA.

La discusión también tocó los siguientes temas:

Sustentabilidad y diversidad: se resumieron las medidas concretas que la FIFA ha adoptado en materia de lucha contra la discriminación, protección del medioambiente, desarrollo social y sustentabilidad, prestando particular atención a las próximas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™.

Derechos humanos: en consonancia con el compromiso de la FIFA con los derechos humanos consagrado en los Estatutos de la FIFA y FIFA 2.0: el futuro del fútbol, la comisión discutió las responsabilidades de la FIFA en este ámbito, así como los principales aspectos de la Política de Derechos Humanos de la FIFA, que próximamente sería presentada al Consejo de la FIFA para su aprobación.

Formación en cumplimiento para los miembros de las comisiones de la FIFA: tal y como estipula el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, los miembros de las comisiones permanentes tienen un plazo de seis meses a partir del momento en el que asumen sus cargos para asistir a una formación inicial en materia de cumplimiento, y deberán cursar otra formación complementaria cada dos años.

Integridad del fútbol: si bien la Comisión de Gobernanza no interviene en asuntos de normativa deportiva, se decidió que efectuaría un análisis del alcance económico y social de la normativa futbolística que afecta a cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la transparencia y los conflictos de interés, y pueden repercutir en la integridad del deporte y la confianza que suscita entre el público.

Presencia femenina en las comisiones de la FIFA: la Comisión de Gobernanza hizo hincapié en la importancia de garantizar que las mujeres están debidamente representadas en las comisiones de la FIFA. Concretamente, la comisión atribuye una importancia capital a la debida aplicación de la norma que establece el número mínimo de mujeres que integran el Consejo de la FIFA y, en este sentido, se comprometió a discutir posibles medidas adicionales para reforzar el papel de la mujer en todos los ámbitos del fútbol. La comisión también hizo mención de los importantes pasos dados en el seno de la administración de la FIFA para aumentar la presencia de mujeres.

Prevenir injerencias gubernamentales: la comisión debatió sobre la forma en que las injerencias gubernamentales pueden afectar al fútbol y las herramientas existentes para analizarlas y prevenirlas.

Exámenes de idoneidad: se informó sobre los métodos empleados por la Comisión de Control de la FIFA para efectuar los exámenes de idoneidad, y se discutieron los estándares generales que deben aplicarse al respecto. La discusión dará lugar a una actualización de la nota informativa publicada por la Comisión de Control sobre dichos estándares. La Comisión de Gobernanza discutirá y debatirá una propuesta de enmienda de las normas que rigen los exámenes de idoneidad, cuyo borrador elaborará la Comisión de Control, para racionalizar su aplicación y que estas sean aún más efectivas y claras.

FIFA 2.0: el futuro del fútbol: se presentó un resumen de los objetivos clave reflejados en la estrategia "FIFA 2.0" y el papel esencial del Programa Forward de la FIFA para alcanzarlos. La comisión mostró su beneplácito al documento y prestará su apoyo a la administración para desarrollar las metas esbozadas en él, incluida la creación de un fondo de inversiones de impacto.

Una vez concluida la reunión, el presidente instituyó dos grupos de trabajo que se centrarán en la Política de Derechos Humanos y la normativa electoral, y tendrán como coordinadores a la jueza Navi Pillay (ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y a Joseph Weiler (catedrático en la New York University Law School y expresidente del European University Institute) respectivamente.