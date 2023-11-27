La magia de Lionel Messi y una asistencia de récord engrandecen Kansas City

Los seis partidos disputados en el Estadio Kansas City atrajeron 413 169 espectadores, lo que arroja un promedio de 68 862 asistentes por encuentro

Lionel Messi marcó un triplete contra Austria en su partido internacional número 200 y se convirtió en el jugador más veterano de la historia que anota tres goles en un encuentro mundialista

Curasao registró su primer punto en un Mundial, ante la apasionada afición de Kansas City

El Estadio Kansas City, uno de los recintos deportivos más espléndidos de Estados Unidos, ha brindado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ seis partidos para el recuerdo, desde el comienzo de la fase de grupos hasta las celebraciones de la defensora del título, Argentina, tras su victoria en cuartos de final.

A lo largo de cuatro semanas, el estadio ha llenado el 99.7 % de su aforo en todos los partidos. Los seguidores de un total de diez selecciones han aportado color y sabor a este recinto, sede del Kansas City Chiefs de la NFL.

Todo empezó, como no podía ser de otra manera, con Argentina. El 16 de junio, Lionel Messi capitaneó a su equipo contra Argelia ante los 69 045 aficionados que abarrotaron el estadio con la ilusión de ver en persona al astro argentino y a los campeones de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Messi no les defraudó. En aquella victoria por 3-0, les regaló los tres goles del encuentro y, de paso, igualó la marca de 16 tantos en la Copa Mundial de la FIFA™ que poseía Miroslav Klose. Pero no contento con ello, posteriormente se superó a sí mismo en esta estadística. El argentino, que celebró a lo grande su partido internacional número 200, batió además el récord que estableció Cristiano Ronaldo en el encuentro de Portugal contra España de 2018, cuando se convirtió a sus 38 años en el jugador de más edad que anotaba un triplete en un Mundial.

Cuatro días después, el 20 de junio, Ecuador y Curasao empataron a 0-0 y ofrecieron otro ejemplo de tapados que han dado la talla en esta competición ampliada a 48 selecciones.

Curasao, debutante en esta edición, se anotó con este resultado su primer punto en un Mundial e hizo las delicias de la nación caribeña. Su guardameta Eloy Room, de 37 años, se convirtió con sus impresionantes paradas en la gran estrella de la selección y en una de las revelaciones de la competición.

Países Bajos se impuso a Túnez por 3-1 poco antes del apasionante partido que, el 27 de junio, enfrentó a Argelia y Austria (saldado con empate a 3-3

en la prórroga), en el que ambos equipos lograron el pase a la fase eliminatoria. Un gol de Riyad Mahrez estuvo a punto de otorgar la victoria a Argelia en el minuto 3 del tiempo añadido, pero el remate de cabeza de Saša Kalajdžić en los últimos segundos igualó la contienda (90 + 6').

El 3 de julio, en dieciseisavos de final, Colombia se impuso a Ghana por 1-0 en un partido de alta tensión. El tanto de Jhon Arias en la primera parte puso al conjunto sudamericano en octavos de final para deleite de la marea amarilla de seguidores colombianos que inundó el estadio.

En cuartos de final, Argentina escribió contra Suiza el último renglón de este inolvidable capítulo mundialista. El tiempo reglamentario de este reñido y trabajado encuentro concluyó con empate a 1-1 en el marcador, pero el equipo de Lionel Scaloni, con un soberbio gol de Julián Alvarez y un tanto en los últimos compases de Lautaro Martínez, quebró la intrépida resistencia de la selección suiza, que terminó el encuentro en inferioridad numérica tras la expulsión de Breel Embolo en el minuto 72.

Javier Zanetti, excapitán de Argentina, declaró que Kansas City había sido la sede ideal para la Albiceleste.

"Me encanta esta ciudad. Sobre todo, los muchos argentinos que viven acá aportaron nuestro colorido folclore y esa pasión tan sudamericana que encaja a la perfección con esta linda ciudad", manifestó el FIFA Legend.