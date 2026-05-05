Islana™ será la mascota oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026™

Islana™, símbolo del auge del fútbol femenino, encarna la creatividad y la energía del deporte

Este divertido personaje, inspirado en el folclore eslavo, representa el paso de la emoción del terreno de juego a la alegría de la afición

La mascota oficial animará a las 24 selecciones que buscarán conquistar el título del 5 al 27 de septiembre

En septiembre Polonia acogerá la competición en la que una nueva generación de jugadoras brillará sobre el terreno de juego y servirá de motivación al mundo entero. En la antesala de la 12.a edición de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™, la mascota de la competición, Islana™, se prepara para recibir a aficionados de todo el planeta en su país.

La mascota, emparentada con las ninfas rusalki de la mitología eslava, protege la naturaleza con alegría y optimismo. Es una criatura amable y curiosa que creció en el bosque, a orillas del lago, y descubrió el mundo a través del movimiento. Fue en sus juegos con las demás hadas, en los que demostró su velocidad, equilibrio y destreza, donde desarrolló la confianza en sí misma.

Una noche, en lo que acabaría siendo una experiencia transformadora, Islana vio algo brillante en la superficie del lago Goplo. El objeto se balanceaba con un destello similar al de la luna y vibraba con una energía inagotable. Era un pequeño balón blanco y negro que bailaba en la superficie del agua como si estuviera vivo. A partir de ese momento, Islana y el balón fueron inseparables.

Ahora Islana sigue de cerca a las jóvenes promesas de todo el mundo, sobre todo a aquellas que juegan al fútbol con desparpajo y una actitud intrépida. Representa uno de los valores esenciales de la próxima competición: el paso de la emoción del deporte a la alegría de la afición.

"Desde la FIFA estamos preparados para recibir, de la mano de Ilana, a las jóvenes promesas que se darán cita en Polonia y animarlas a desplegar todo su talento", apuntó Roberto Grassi, jefe del Departamento de Competiciones Juveniles de la FIFA.

"Tenemos el firme compromiso de organizar una Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA de primera categoría que demuestre a las futbolistas jóvenes lo que significa competir al máximo nivel y convertirse en referentes para las próximas generaciones de jugadoras, que gracias a ellas sabrán que el fútbol está al alcance de todas las personas".

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ es una competición prestigiosa que sirve de motivación a las próximas generaciones y brinda recursos a jóvenes. 24 de las mejores selecciones sub-20 de fútbol femenino del planeta lucharán por alcanzar la gloria en Polonia, y las jóvenes promesas buscarán seguir los pasos de las grandes figuras que han brillado en ediciones anteriores del Mundial.