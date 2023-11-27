Un aficionado de Fort Worth se convierte en el espectador número 50 millones de la Copa Mundial de la FIFA™

Immi Khan, de Fort Worth (Texas), fue el aficionado número 50 millones en asistir a un partido de la Copa del Mundo de la FIFA™.

Este hito se produjo durante la victoria de España por 1-0 contra Portugal en los octavos de final, en el Dallas Stadium.

La asistencia total de todos los tiempos a la Copa Mundial de la FIFA asciende ahora a 50.020.653 espectadores, a falta de 11 partidos para que finalice la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Desde 1930, la FIFA ha dado la bienvenida a aficionados de todos los rincones del mundo a la Copa Mundial de la FIFA™. En Texas, esa historia alcanzó un nuevo hito, ya que el aficionado número 50 millones en asistir a un partido de la competencia cruzó las puertas del Estadio Ciudad de Dallas.

Con un estadio lleno de 70.649 aficionados en el partido número 93 del torneo —la victoria de España por 1-0 contra Portugal en octavos de final—, el número total de espectadores que han asistido a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ asciende ya a 6.071.923, mientras que la asistencia total de la historia del torneo se sitúa ahora en 50.020.653.

Quedan once partidos por disputar en esta 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA, que está batiendo récords y que organizan conjuntamente Canadá, México y Estados Unidos.

El aficionado que batió este récord fue Immi Khan, de Fort Worth (Texas), cuya familia es originaria de Pakistán. Khan, que asistía a su noveno partido de la presente edición, recibió una entrada gigante de manos de las FIFA Legends Carles Puyol y Pepe para conmemorar este hito.

“Es el deporte rey. Nos encanta apoyar a la FIFA, nos encanta apoyar a Estados Unidos, España, Portugal y todas las hermosas ciudades de Canadá, Estados Unidos y México”, afirmó Khan. “Estamos aquí el Mundial, estamos aquí por la FIFA y estamos aquí para celebrar al fútbol”.

“¡Qué experiencia tan increíble! Tenemos la suerte de recibir a tantos visitantes maravillosos que nos dan la bienvenida a la ciudad de Dallas y a la ciudad de Fort Worth. Qué ciudad tan fantástica para ser el aficionado número 50 millones. Este es el noveno partido al que asisto. Estoy deseando asistir a más Mundiales de la FIFA en el futuro”.

Khan dijo que animaba a España en el Estadio Ciudad de Dallas, pero que su jugador favorito del torneo era el centrocampista estadounidense Weston McKennie.

“El torneo ha sido fantástico. Hasta ahora hemos asistido a nueve partidos. La acogida, las instalaciones, los servicios para los visitantes, los partidos… tanto dentro como fuera del campo, todo ha sido estupendo. Es una gran suerte contar con todos estos visitantes en Estados Unidos, Canadá y México. La FIFA… ¡qué organización tan increíble!”.

Al preguntarle por su recuerdo favorito del torneo, Khan dijo: “Oh, mi recuerdo favorito del Mundial tiene que ser ver el partido de México contra Inglaterra en el Azteca. Aunque no pudimos asistir al partido, fue una experiencia increíble, y estamos deseando que la FIFA vuelva a Estados Unidos y México”.

Khan afirmó que le había gustado especialmente ver cómo el torneo había reunido a gente de toda la región y de todo el mundo. “Estados Unidos, México, Canadá… Son personas increíblemente acogedoras. Estamos deseando que vuelva el Mundial y volver a celebrarlo con más equipos, más países y más visitantes en nuestra maravillosa ciudad de Texas”.

“El fútbol como elemento de unión mundial consiste en reunir a personas de diferentes orígenes, culturas y etnias en Estados Unidos, México y Canadá, y en viajar por todo el mundo para unirnos y celebrar este gran deporte que es el fútbol”, afirmó.