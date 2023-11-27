Houston se despide de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el Día de la Independencia

El Estadio Houston ha albergado siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluidos dos cruces de la fase eliminatoria

Es el estadio, junto con el de Vancouver, en el que se han anotado más goles en la fase de grupos

El FIFA Fan Festival™ de la ciudad, en East Downtown, seguirá abierto hasta el 19 de julio

En el Día de la Independencia de Estados Unidos, Houston (Texas) ha puesto fin a su trayectoria como ciudad anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El último partido que se ha celebrado en la ciudad ha sido el choque de octavos de final entre Marruecos y la coanfitriona Canadá, saldado con la victoria por 3-0 del conjunto africano, que pasa de ronda.

El dicho “Todo es grande en Texas” se ha hecho realidad en el Estadio Houston, escenario de goles, récords e hitos históricos; no en vano, la ciudad texana ha ofrecido al mundo algunos de los mejores momentos de la competición.

En Houston se ha anotado el récord exaequo de goles, junto con Vancouver (Canadá), en la fase de grupos de esta edición: 21 tantos marcados en cinco encuentros, que arrojan un promedio de 4.20 goles por partido. Asimismo, el estadio registró una asistencia media de 68 598 espectadores a lo largo de la competición.

Además de con un festival de goles, los aficionados se deleitaron en el Estadio Houston con la participación de trece naciones procedentes de cinco confederaciones, una variedad que ejemplifica el conjunto de culturas diferentes que están presentes en la Copa Mundial de la FIFA™. La ciudad acogió a los espectadores que llegaban al estadio con los colores de las selecciones nacionales, un despliegue que se convirtió en una atracción en sí misma.

Muchas de estas selecciones vivieron en Houston algunos de los momentos más emocionantes de su historia.

Curasao marcó su primer gol mundialista con el tanto del empate de Livano Comenencia contra Alemania. Dick Advocaat estableció un récord en ese partido al convertirse en el seleccionador más veterano de la competición de todos los tiempos, a la edad de 78 años y 260 días.

La RD del Congo empezó su memorable trayectoria hasta dieciseisavos de final en Houston con el empate a 1-1 contra Portugal, en el que Yoane Wissa anotó el primer gol mundialista del país africano y le otorgo su primer punto en un Mundial.

También Cabo Verde hizo historia cuando se convirtió en la nación más pequeña que se ha clasificado para la fase de eliminación directa. Su empate a 0-0 con Arabia Saudí le otorgó el pase a dieciseisavos de final en su primera participación en la Copa Mundial de la FIFA™.

No solo las selecciones debutantes ofrecieron gestas impresionantes en el Estadio Houston, también las más históricas establecieron récords en Texas.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador que ha visto puerta en seis ediciones de la máxima competición masculina de la FIFA cuando abrió el marcador en la victoria por 5-0 contra Uzbekistán.

Otro veterano, el guardameta Manuel Neuer, festejó en Houston ser el jugador alemán de más edad que ha participado en un partido de la Copa Mundial de la FIFA™, a sus 40 años y 79 días. En el mismo encuentro, el 7-1 que endosó Alemania a Curasao destaca como la victoria más abultada de lo que llevamos de Mundial.

Además, Países Bajos se convirtió en la octava nación que anota 100 goles en la historia de la competición, gracias al remate de Brian Brobbey que subió el segundo tanto al 3-1 final con el que los neerlandeses se impusieron a Suecia, ante la atenta mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El señor Infantino también presenció la remontada de Brasil contra Japón. Los pentacampeones del mundo transformaron un 1-0 adverso al final de la primera parte en una victoria por 2-1, que les sirvió para pasar a octavos. Era la primera vez desde 1978 que la Seleção ganaba una eliminatoria tras remontar un partido.

El último encuentro disputado en el estadio, el cruce de dieciseisavos entre Marruecos y Canadá brindó un duelo muy reñido. En la segunda parte, el conjunto magrebí anotó los tres goles que le aseguraron el pase de ronda. Azzedine Ounahi se convirtió en el primer jugador africano que marca dos tantos en la fase de eliminación directa desde el doblete del senegalés Henri Camara contra Suecia en 2002.

Aunque no se jugarán más partidos en Houston, la fiesta del Mundial sigue en el FIFA Fan Festival™ de la ciudad, situado en East Downtown. La entrada es gratuita y permanecerá abierto para disfrutar de todos los encuentros de la competición desde 90 minutos antes de que comience el primer partido del día. Para acceder a él no es preciso comprar entradas ni inscribirse.