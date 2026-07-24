El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ simboliza la alegría del mundo

La FIFA custodia el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™, que se saca de su vitrina en ocasiones especiales

El trofeo del campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ se entrega a la selección ganadora del título

La afición puede acercarse a la estatuilla durante la gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, patrocinada por Coca-Cola

Rodri, el capitán de España, levantó el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ tras la final de este verano en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, saldada con la victoria de los suyos contra Argentina por 1-0. La imagen, que quedará grabada para siempre en la historia del fútbol, representa el trabajo, la dedicación y la entrega de toda una vida.

El trofeo, elaborado en oro de 18 quilates, con sus 6.1 kg de peso y 36.8 cm de altura, simboliza la gloria, la inmortalidad y el orgullo que llegan al corazón del mundo y son el alma de las celebraciones más apasionadas del fútbol.

Sin embargo, encarna mucho más que la imagen de la victoria. Atesora décadas de historia, responde a reglas rigurosas y se presenta en dos formatos: el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™ y el trofeo del campeón de la Copa Mundial de la FIFA™.

El original se encuentra permanentemente en el FIFA Museum de Zúrich (Suiza). Se exhibe fuera de su vitrina únicamente en los momentos más prestigiosos, como el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA™, la gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, patrocinada por Coca-Cola, la entrega a la selección campeona justo después de la final de la Copa Mundial de la FIFA™ y otros acontecimientos de enorme relevancia.

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, un símbolo de alegría para personas de todo el mundo 04:00

"Se trata de la segunda estatuilla de la FIFA que representa el triunfo en el Mundial. Se fabricó en 1974 y se entregó por primera vez al campeón de aquel año. Desde entonces, ha simbolizado la grandeza y los logros futbolísticos y, lógicamente, ha representado al campeón del mundo", ha declarado James Salmon, responsable del equipo de Marketing de Experiencias de la FIFA.

En 1974, año en el que se presentó ante el mundo, Brasil ya había recibido el derecho a quedarse a perpetuidad con la Copa Jules Rimet, el primer trofeo de la FIFA, tras conquistar su tercer título en la edición de México 1970. En la actualidad, una vez que la selección campeona ha levantado el trofeo original en la ceremonia de clausura, se le entrega el trofeo del campeón, que queda en posesión del equipo para siempre.

El trofeo del campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ se elabora cada cuatro años para premiar al ganador de la edición que se celebrará al cabo de ese periodo. Por ejemplo, el galardón que se concedió a España al final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se fabricó en 2022. A lo largo de los cuatro años que concluyen con la celebración de un torneo, el trofeo del campeón se emplea en muchas promociones, entre las que se incluyen visitas a los medios de comunicación.

Cuando la selección regresa a los vestuarios tras las celebraciones en el terreno de juego, la FIFA le entrega el trofeo del campeón y devuelve el original al FIFA Museum.

La selección ganadora se lleva consigo el trofeo del campeón y lo exhibe en sus celebraciones y pasacalles, y lo envía temporalmente a la FIFA cuando lo considera conveniente para que cincele en él su nombre. A continuación, la federación miembro pertinente lo conservará para siempre en reconocimiento a su gesta.

Para preservar la condición del trofeo original hay ciertas reglas, como la famosa prohibición de que nadie lo toque, excepto el equipo que haya ganado la competición, el presidente de la FIFA y los jefes de Estado.

"Un protocolo especial rodea al trofeo, que dicta cómo se transporta y la prohibición de que nadie lo vea durante sus traslados —revela Salmon—. En público, cuando se prepara para entrevistas o en los estudios de televisión, exigimos que no lo muestren las cámaras, que los presentes reconozcan que están viviendo un momento muy especial y, si es preciso, corremos cortinas o algún tipo de barrera delante de él para que no se vea. Ser campeón del mundo es una ocasión histórica que se debe respetar en todo momento en nuestras operaciones, logística y protocolo. Por eso, el trofeo se protege tras un velo de misterio y respeto". Parte de la labor de Salmon consiste en acompañar estos galardones a los diversos actos y ceremonias, como la gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, patrocinada por Coca-Cola, donde disfruta en primera persona de la alegría y la emoción que la estatuilla despierta entre los aficionados de todas las naciones.