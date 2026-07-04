El Programa de Educación Digital de la Fundación FIFA da sus frutos en Belice

Un proyecto pionero utiliza el aprendizaje basado en el fútbol para fomentar la confianza y la creatividad en las Américas

Forma parte del programa global de la Fundación FIFA destinado a apoyar a los niños de todo el mundo facilitándoles el acceso a la tecnología y al aprendizaje práctico a través de la programación y la robótica.

El programa pone de manifiesto el compromiso de la FIFA con el desarrollo de habilidades y se promueve como parte de la campaña Unidos por la educación.

Garantizar que los jóvenes estudiantes de hoy estén preparados para el mundo digital en constante evolución del mañana es el objetivo principal del Programa de Educación Digital de la Fundación FIFA, que utiliza el fútbol como una poderosa vía de acceso para acercar la tecnología y el aprendizaje práctico a los alumnos de primaria.

Belice fue uno de los primeros países seleccionados para poner en marcha la iniciativa de forma experimental, junto con Bután, Mauritania y Paraguay. En estos cuatro países, el programa va por buen camino para llegar a más de 130.000 jóvenes.

En Belice, el programa está dotando a más de 10.000 niños de 40 colegios de competencias digitales y para la vida a través del fútbol, y uno de los centros que participan en el programa es el colegio Eden SDA de Saint Elena. “Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en nuestra comunidad es que no disponemos de muchos centros con ordenadores o tabletas fácilmente accesibles para que los alumnos los utilicen”, explicó Ofni Tzul, profesora del colegio. “La Fundación FIFA puso en marcha un proyecto para proporcionar kits de robótica, ordenadores y proyectores, de modo que podamos trabajar con los alumnos en la resolución de problemas del mundo real”.

Los jóvenes compartieron su experiencia en el programa como parte de la campaña Unidos por la educación, que se desarrollarán durante los partidos de octavos de final, cuartos de final y semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esto nos recuerda cómo la educación cambia vidas y el poder que tiene el fútbol para crear oportunidades de aprendizaje a través del juego.

El Programa de Educación Digital de la Fundación FIFA da sus frutos en Belice 02:23

“Cuando enseño mi trabajo a otras personas, me siento muy honrada porque no es una oportunidad que se le presente a todo el mundo”, explicó Judy, alumna del colegio Eden SDA. Su compañera Elisabeth añadió: “Me encantan estas clases. Me ayudan a formar mi mente para entender cómo será el futuro y cómo funcionará la tecnología”.

El programa aprovecha el atractivo universal del fútbol para ayudar a los alumnos a involucrarse en las materias básicas del plan de estudios: matemáticas, ciencias sociales y naturales, y lengua. A través de herramientas prácticas como la programación, la robótica y otras tecnologías digitales, los alumnos aprenden haciendo, desarrollando habilidades esenciales como la resolución de problemas, la creatividad, la colaboración, la comunicación y la confianza en sí mismos, además de lo que aprenden en las clases habituales.

Los profesores reciben apoyo en cada paso del camino mediante formación específica, recursos prácticos y asesoramiento continuo, lo que les permite incorporar con confianza la educación digital a sus clases diarias.