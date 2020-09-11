FIFPRO y FIFA firman un acuerdo de colaboración para reforzar la lucha contra el arreglo de partidos con una App

FIFPRO y FIFA han firmado un acuerdo de colaboración para secundar una aplicación de telefonía móvil que permite a los futbolistas profesionales denunciar de manera anónima propuestas de arreglo de partidos.

La aplicación Red Button es propiedad íntegra de FIFPRO, y se distribuye en todo el mundo a los jugadores a través de sus sindicatos nacionales de futbolistas, pertenecientes a nuestra entidad. Complementa las plataformas ya existentes de denuncia confidencial introducidas por la FIFA, incluyendo la aplicación FIFA Integrity y BKMS, así como otros mecanismos de denuncia ya disponibles a nivel nacional e internacional.

En virtud del acuerdo, la FIFA y su Departamento de Integridad reconocen la aplicación Red Button como una herramienta válida de denuncia, e investigarán la información confidencial presentada a través de la aplicación Red Button que distribuye FIFPRO.

La capacidad de denunciar propuestas de arreglo de partidos de manera anónima contribuirá a proteger a los futbolistas profesionales afectados frente a las consecuencias para sus carreras y su seguridad personal. La tecnología empleada en la aplicación Red Button garantiza que no quede huella de la denuncia en sus teléfonos móviles. Igualmente, la aplicación proporciona a los futbolistas la opción de dejar su información de contacto, facilitando que los investigadores puedan ponerse en contacto con ellos de manera confidencial.

Según Europol, el fútbol es el deporte que más constituye el blanco de la delincuencia internacional organizada, y un informe reciente manifiesta que esta utiliza diversas vías para tratar de intervenir en el juego. Creada en colaboración con el Gobierno y el sindicato finlandés de futbolistas, un estudio reciente clasifica a Red Button como una de las primeras 20 aplicaciones de denuncia en el deporte internacional, según informa la Universidad de Liverpool.

Roy Vermeer, Director Jurídico de FIFPRO, ha manifestado: “Nos complace que la FIFA haya acordado secundar la aplicación Red Button que FIFPRO está facilitando a los futbolistas profesionales a través de nuestros sindicatos afiliados. Confiamos en que ello fortalecerá la capacidad del fútbol y de las autoridades públicas en la lucha contra el arreglo de partidos.

“Los futbolistas se enfrentan a una acción disciplinaria por no denunciar una propuesta de arreglo de partidos, así que debe existir una vía para que puedan hacerlo sin temor de ponerse a ellos mismos, a sus familias y a sus carreras en riesgo. La aplicación Red Button provee esa posibilidad, y ayudará a los futbolistas a gestionar este riesgo considerable que, aunque no sea su responsabilidad directa, podría afectarles en cualquier momento”.

Oliver Jaberg, Jefe adjunto del Departamento Jurídico, responsable de Conformidad y Director de Integridad y Antidopaje de la FIFA, ha manifestado: “Salvaguardar la integridad del fútbol y garantizar que todos los partícipes puedan jugar en un entorno seguro es prioritario para la FIFA. Esta nueva colaboración con FIFPRO y su aplicación Red Button proporcionará a los futbolistas otra importante plataforma de uso sencillo para informar de manera confidencial acerca de toda inquietud que pudieran tener al respecto, y se suma a otras plataformas ya existentes de denuncia –como la aplicación FIFA Integrity–, disponibles actualmente a nivel nacional e internacional.