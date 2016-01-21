La FIFA acentúa su lucha contra el amaño de partidos

El amaño de partidos se ha convertido en un problema importante para muchas organizaciones deportivas mundiales. Esta semana, la FIFA, una de las primeras federaciones deportivas internacionales en abordar el problema, participó en dos actos clave para subrayar su compromiso permanente en la lucha contra la manipulación de partidos.

Junto con representantes de la Asociación China de Fútbol (CFA, por sus siglas en inglés), el Director de Seguridad de la FIFA, Ralf Mutschke, se reunió con miembros del Ministerio de Seguridad Pública (MPS) chino y de la Administración General del Deporte de China (GASC) para hablar de las recientes reformas del fútbol en China, que incluyen la firma de declaraciones de integridad, controles independientes de los partidos de fútbol y la creación de un procedimiento disciplinario especializado entre el MPS y la GASC para controlar y abordar los comportamientos sospechosos que pudieran ser indicio de un amaño de partidos.

Los representantes de la FIFA, plenamente dispuestos a intensificar su lucha contra la manipulación de partidos en Asia, subrayaron la importancia de reforzar la cooperación y aumentar el intercambio de información. La FIFA y su filial Early Warning System (EWS) colaborarán estrechamente con la CFA para proporcionar formación y apoyo a sus clubes, jugadores y árbitros sobre cómo impedir el amaño de partidos antes de que, el próximo marzo, empiece la nueva temporada de la liga china.

En el citado acto, Ralf Mutschke declaró lo siguiente: “Como hemos visto esta semana, la manipulación de partidos es un problema no sólo reservado al fútbol. Aumentar la concienciación sobre su impacto en el deporte es algo esencial; y resulta alentador ver que, aquí en China, hay una comprensión tan sólida y compartida de la necesidad de combatir este problema. La FIFA sigue estando firmemente comprometida a hacer frente al amaño de partidos en colaboración con nuestras asociaciones miembro y las autoridades policiales pertinentes de todo el mundo”.

La FIFA reiteró su postura de tolerancia cero ante el amaño de partidos en un simposio sobre la manipulación de las competiciones deportivas, celebrado en el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) en Neuchâtel (Suiza). La delegación de la FIFA que asistió al acto del miércoles proporcionó una visión de conjunto de las vulnerabilidades en el fútbol que pueden llevar a que se produzca un amaño de partidos, así como de algunas de las medidas necesarias para hacerle frente: detección, recopilación de información, investigación, sanciones y prevención.