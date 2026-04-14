La FIFA respalda el desarrollo sostenible de los clubes profesionales de China en un seminario

El organismo rector del fútbol mundial participa como colaborador técnico en un acto de tres días de duración

Directivos de las tres primeras divisiones del fútbol del país mantienen conversaciones con expertos mundiales

La iniciativa destaca el compromiso de la FIFA de fomentar clubes más sólidos y el desarrollo del deporte rey a largo plazo

Ayer concluyó la segunda edición del seminario sobre desarrollo sostenible para clubes de fútbol profesional de China, organizado por la Liga de Fútbol Profesional del país, en el que la FIFA participó como colaborador técnico.

La cita de tres días de duración, que se celebró en Xi’an, reunió a directivos de clubes de las tres primeras divisiones del fútbol de China y se enmarca en el Programa de la FIFA de profesionalización de ligas y clubes, que busca reforzar las estructuras y apoyar la sostenibilidad del fútbol profesional en todo el mundo a largo plazo.

La FIFA, en calidad de colaborador técnico, aportó su experiencia internacional en las siguientes áreas esenciales del desarrollo de clubes: gobernanza, modelos deportivos y de negocio, marketing, interacción con los aficionados, operaciones del día de partido y estrategia comercial. El seminario permitió que los grupos de interés de ámbito local intercambiaran valiosos conocimientos con expertos de renombre del panorama futbolístico global.

Entre ellos se encontraban los expertos de la FIFA Pedro Correia, que anteriormente ocupaba el cargo de director ejecutivo de la liga de Portugal, y Luis Rodríguez, expresidente del FC Juárez, así como otros ponentes internacionales de la talla de Scott Hudson, director ejecutivo del Western Sydney Wanderers, David Dome, director general del Wellington Phoenix y Álvaro Carias, responsable de Desarrollo Estratégico de Fútbol Profesional de la FIFA.

La cita permitió subrayar la importancia de la colaboración y del intercambio de conocimientos para formar clubes resilientes y con buenas directivas que puedan impulsar el futuro del fútbol tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA, afirmó: "La RP China representa un ecosistema futbolístico muy interesante debido a su singular tamaño y a sus ambiciones claras. La FIFA, en calidad de colaborador técnico, está orgullosa de apoyar a la Liga de Fútbol Profesional de China y a sus clubes a la hora de materializar su potencial. A tal fin, ofrece su experiencia internacional y fomenta las prácticas recomendadas en las áreas de gobernanza, gestión y desarrollo sostenible. El progreso futbolístico a largo plazo es solo posible si los clubes, ligas y federaciones miembro avanzan juntos, y justamente de eso se trata esta iniciativa".