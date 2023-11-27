Las FIFA Legends se unen a la celebración del partido 1.000 en una Copa Mundial de la FIFA™

Inside FIFA les preguntó cuál era su recuerdo más entrañable de los 1.000 partidos disputados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™

Las FIFA Legends hablan de los recuerdos que marcaron su infancia o su participación en el torneo.

Este hito histórico se alcanzado tras 23 ediciones de la Copa Mundial

23 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ han marcado un camino que hoy tiene una parada especial en Monterrey. El partido 36 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es también el partido 1000 en la historia de los Mundiales. De la mano de las FIFA Legends repasamos algunos de los momentos más destacados del mayor torneo del deporte mundial.

Marcel Desailly, Francia: "No tengo un solo recuerdo de una Copa Mundial de la FIFA. Tengo muchísimos. Recuerdo a Argentina 1978, Mario Kempes; esos trocitos de papel volando por todo el estadio fue algo increíble para mí. Fue mi primer acercamiento a una Copa Mundial".

"Y el segundo es que por lo que también estoy aquí en México: 1986, Estadio Azteca, Diego Armando Maradona... ¡qué imagen! Todos han visto esa foto donde llevan a Maradona en hombros, lo llevan al campo con la Copa Mundial en sus manos y la besa. Eso se quedó grabado en mi mente adolescente. Tenía 18 años en 1986".

Bebeto, Brasil: "Mi recuerdo más nítido como aficionado es la Copa Mundial de 1970, donde Brasil tenía un equipo formidable, con grandes jugadores como Pelé, Carlos Alberto Torres, [Roberto] Rivelino, Gérson, Jairzinho, Clodoaldo… Desde entonces empecé a soñar con vestir algún día la camiseta de la selección y convertirme en campeón del mundo"

"El momento que más recuerdo de una Copa Mundial fue en 1994, en el partido contra los Países Bajos, cuando marqué el gol en honor a mi hijo Mattheus, que acababa de nacer. Fue una celebración espontánea, en la que participaron Romário y Mazinho, y se convirtió en un hito en la historia del fútbol mundial".

Marco Materazzi, Italia: "Mi mejor recuerdo de una Copa Mundial de la FIFA fue el primer gol de Paolo Rossi contra Alemania en la final de 1982. Y mi momento favorito, por supuesto, estaba viendo las caras de mis hijos cuando levantaba la copa de campeón el 9 de julio de 2006. Ahora se cumple el 20ª aniversario".

Hristo Stoichkov, Bulgaria: "Viví momentos importantes en 1994, recuerdos que guardo. Siempre recordaré las primeras victorias de nuestra selección nacional con aquel gran grupo, con nuestro capitán Borislav Mihaylov, que en paz descanse, con nuestro entrenador Dimitar Penev, con Trifon Ivanov, que en paz descanse".

"Recordaré siempre cuando terminó aquella Copa Mundial, para mí, para mi país y para mis compañeros, cuando subimos esos escalones en Los Ángeles para recibir nuestras medallas y nos dimos cuenta de que nos habíamos convertido en héroes en nuestro país. Logramos victorias importantes contra selecciones muy importantes, e incluso hoy en día la gente sigue hablando de aquella Bulgaria de 1994".

Cafú, Brasil: "En 1990 tuve la oportunidad de seguir la competición aún más de cerca viendo a la selección brasileña porque empezaba a comprender mejor el lenguaje del fútbol. Tengo recuerdos muy vívidos de Italia 90, ya que fue la primera selección brasileña a la que apoyé de verdad, comprendiendo el juego a un nivel más profundo. Ese torneo fue fundamental para mí".

"Mi mejor momento fue convertirnos en campeones del mundo y ganar la quinta Copa Mundial de la FIFA de Brasil en 2002. Estar en el podio y levantar el trofeo como capitán de la selección brasileña tras proclamarnos campeones del mundo fue un momento inolvidable, histórico".

Karim Haggui, Túnez: "Hay muchísimos momentos memorables en la historia de la Copa Mundial. Pienso, en particular, en la histórica victoria de Camerún contra Argentina en el partido inaugural de 1990 y el gol de François Omam-Biyik".