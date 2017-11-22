La FIFA inicia una nueva serie de cumbres estratégicas con las federaciones miembro

La FIFA ha iniciado una segunda ronda de cumbres para reunir a sus federaciones miembro y debatir sobre cuestiones estratégicas para el futuro del fútbol.

Cada cumbre reunirá a los presidentes y secretarios generales de unas 20 federaciones miembro. La serie empezó el 21 de noviembre en Bakú (Azerbaiyán) y durará hasta marzo de 2018, con la última reunión en Lima (Perú).

Las Cumbres Ejecutivas de Fútbol se introdujeron en 2016 como una de las principales iniciativas de las reformas de la FIFA para ofrecer una plataforma de diálogo, y fomentar una mayor participación de las 211 federaciones miembro de la FIFA en las decisiones estratégicas de la organización.

La agenda de las cumbres de este año incluirá un debate sobre el futuro de las competiciones femeninas y juveniles de la FIFA. Asimismo, los delegados tendrán la oportunidad de discutir sobre el programa de desarrollo Forward de la FIFA, y sobre cómo podría mejorarse más en los años venideros.