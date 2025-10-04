Las federaciones miembro de la FIFA, en foco en septiembre

México consolida el proyecto Football for Schools de la FIFA en el país

El Fair Play Financiero se implantará en Paraguay con la ayuda de la FIFA

El Programa Forward de la FIFA, clave en la construcción de la nueva casa del fútbol boliviano

Con un total de 211 federaciones miembro, la FIFA brinda apoyo financiero y logístico a través de una variedad de programas diseñados para promover el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Este apoyo es esencial para la realización de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el deporte en todos los rincones del planeta.

A continuación, repasamos algunos de los trabajos más notables que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Estas actividades, enfocadas en hacer crecer y fortalecer el juego, muestran el compromiso y la dedicación de las federaciones miembro para impulsar el fútbol, convirtiéndolo en algo verdaderamente global.

México consolida el Programa Football for Schools de la FIFA

El 11 de septiembre, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) entregó balones del Programa Football for Schools de la FIFA en Tijuana. Representantes de la FMF distribuyeron 3 mil pelotas en 150 escuelas públicas de la ciudad, con la intención de fortalecer la práctica deportiva en niños, niñas y adolescentes. El evento coincidió con el arranque oficial de la temporada 2025-26 del Torneo Nacional de Fútbol Escolar en su fase estatal de Baja California.

El Salvador le dice "no al racismo"

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) su sumó activamente a la campaña No a la discriminación, la que está dirigida a la concienciación, acción y formación que pretende erradicar toda forma de discriminación en el mundo del fútbol.

Paraguay implementa el Fair Play Financiero

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) recibió durante el mes de septiembre a representantes de la FIFA en el marco del proyecto de Fair Play Financiero, presentado previamente a los clubes de la Primera División. Esta visita marca el inicio de una serie de reuniones de trabajo que buscaron acompañar y asesorar tanto a la APF como a las instituciones deportivas en el proceso de implementación de este modelo.

Bolivia avanza en la construcción de su nueva casa

En el marco de su centenario, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) continúa con las obras de la Casa de la Verde, un proyecto financiado con el Programa Forward de la FIFA, que pretende ser un símbolo de crecimiento y proyección para las futuras generaciones del fútbol boliviano.

Puerto Rico trabaja en el desarrollo del fútbol femenino

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) puso en marcha cinco proyectos que se encuadran en los Programas de desarrollo del fútbol femenino de la FIFA. El objetivo: hacer crecer a la actividad de manera coordinada, gradual y sostenible en el tiempo.

Arbitraje (I): cursos de capacitación en todo el continente

Como parte del compromiso de la FIFA con sus federaciones miembro en materia de arbitraje, durante el mes de septiembre se llevaron a cabo distintos cursos en varios países del continente americano.

Ecuador: La Comisión de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) desarrolló un Curso del Programa de Asistencia para Árbitros de la FIFA (RAP, según sus siglas en inglés) en Guayaquil, con el objetivo de fortalecer la preparación técnica y práctica de sus árbitros en el uso del sistema VAR.

Uruguay: La Asociación Uruguay de Fútbol (AUF) llevó a cabo un Curso FIFA-RAP para jóvenes talentos, en el cual trabajó con árbitros en proyección durante cinco días.

Bolivia: La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) realizó un Seminario FIFA Élite de Árbitras en Cochabamba.

Guatemala: La Federación de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT) organizó el Curso FIFA ¨AM¨ para 31 árbitros de élite.

Honduras: La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) llevó a cabo un curso FIFA-RAP para árbitros e instructores, con el fin de fortalecer la preparación de sus oficiales de partido.

Arbitraje (II): Un hito en Ecuador

La FEF implementó por primera vez la explicación en vivo de las decisiones del VAR durante la Final de la Superliga Femenina Ecuabet 2025.

Mirando a la Copa Mundial del Centenario