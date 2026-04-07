La FIFA anuncia su colaboración oficial con Fanatics Fest NYC de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA será la protagonista del Fanatics Fest 2026 en el Javits Center de Nueva York

El evento, de cuatro días de duración, coincidirá con el fin de semana de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

"Al combinar deporte, cultura y entretenimiento, esta colaboración refleja nuestra ambición de atraer a un público internacional", afirma Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de Eventos de la FIFA

Fanatics Fest Nueva York, el festival para aficionados al deporte más importante del mundo, que aúna deporte, cultura, artículos de colección, programación en directo y experiencias inmersivas para los aficionados, ha anunciado una colaboración oficial con la FIFA, lo que confirma una presencia significativa de varios días en la edición de 2026 del festival, que tendrá lugar del 16 al 19 de julio en el Javits Center de Nueva York.

Para hacerlo coincidir con la última semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Fanatics Fest, un evento de cuatro días, estará dedicado por completo a la FIFA a través de experiencias inmersivas, apariciones de leyendas del fútbol, proyecciones de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA™ y momentos de contenido integrado dentro de su espacio de activación de marca, que será el más grande del festival. La colaboración llevará la energía del Mundial más allá del estadio, creando un momento que abarcará toda la ciudad y en el que los aficionados podrán vivir algo más que el partido en sí.

"La FIFA se enorgullece de colaborar con Fanatics Fest NYC durante el fin de semana de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Al combinar deporte, cultura y entretenimiento, esta colaboración refleja nuestra ambición de atraer a un público internacional más allá del terreno de juego y de crear experiencias memorables que lleguen al corazón de los aficionados de todo el mundo", declaró Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de Eventos de la FIFA.

La FIFA también desempeñará un papel clave en la competición en directo durante los varios días del festival con los Fanatics Games, una competición multideportiva de alto nivel en la que aficionados de a pie se enfrentan cara a cara con algunas de las mayores estrellas del deporte por un gran premio de un millón de USD. Dentro de la competición, la FIFA organizará un desafío específico de fútbol en el que los participantes se enfrentarán en una tanda de penaltis contra un "portero aficionado" de su elección.

Diseñado para celebrar la competición, la cultura y el fanatismo, Fanatics Games reúne a un grupo de 50 deportistas profesionales, famosos y creadores de contenidos, junto con 50 aficionados de a pie, en una competición puntuada que combina el rendimiento deportivo con un espectáculo digno de un estadio.

"La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es mucho más que un simple partido: es un acontecimiento cultural de alcance mundial. El Fanatics Fest se ha concebido para estar a la altura de esa energía, y la presencia de la FIFA nos permite crear una experiencia festiva que refleje la magnitud, la emoción y la pasión mundial que rodean a la Copa Mundial de la FIFA", afirmó Lance Fensterman, director ejecutivo de Fanatics Events.