Éxito del taller sobre gobernanza financiera celebrado en Cuba

Cuba albergó un taller de gobernanza financiera del 15 al 17 de abril

Asistieron ocho federaciones miembro

Las jornadas contaron con un total de 22 participantes

Tras el éxito de los distintos talleres sobre gobernanza financiera celebrados anteriormente, se organizó otro en Cuba, al que se invitó a ocho federaciones miembro (FM) de la región de América. Participaron las federaciones de Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico.

El objetivo de estos seminarios consiste en debatir con los participantes acerca de algunos principios generales sobre gobernanza y gestión financiera, y recabar sus puntos de vista en este ámbito, entre ellos sus experiencias y opiniones sobre el proceso de auditoría y elaboración de informes, para conseguir ayudar a las FM a hacer el mejor uso posible de los fondos disponibles del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA. Las FM participantes pudieron extraer durante las reuniones bilaterales información importante sobre distintos temas de gobernanza financiera, así como comentarios y apoyo personalizados.

Los participantes se mostraron sumamente agradecidos, especialmente a la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC), por las aportaciones hechas en temas tan esenciales para el buen funcionamiento de una federación.

Los principales temas abordados fueron el Programa Forward de la FIFA, con aspectos como la supervisión y el control, el proceso de auditoría y presentación de informes, problemas graves identificados durante la revisión central y otros conceptos y elementos generales de la gobernanza financiera.

Como parte del taller, las FM asistieron a una presentación sobre varios temas de gobernanza financiera. Se celebraron asimismo reuniones bilaterales individuales con cada una de las FM para analizar con detenimiento cuestiones financieras y evaluar posibles soluciones y mejoras.

Con el apoyo del equipo de Gobernanza Financiera, la División de Federaciones Miembro y las oficinas regionales, las federaciones miembro dispondrán de orientación para afrontar los diferentes procesos a los que afecta la gobernanza financiera, poder cumplir así con las disposiciones del Programa Forward de la FIFA y ser transparentes en el uso de los fondos de la FIFA, lo que se reflejará de forma notable en su desarrollo futbolístico.