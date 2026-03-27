El Estadio de Toronto completa importantes mejoras de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El estadio de Toronto aumenta su aforo a unos 45.000 espectadores

Las mejoras realizadas en todo el recinto mejorarán la experiencia de los aficionados

Estos avances en todo el estadio beneficiarán a futuros eventos

Todas las obras de mejora importantes del estadio ampliado de Toronto se han completado con éxito, y tanto el Ayuntamiento de Toronto como Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) se muestran encantados de haber alcanzado este hito fundamental en sus preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Está previsto que este estadio acoja seis partidos durante el torneo, tanto de la fase de grupos como de las eliminatorias. Cabe destacar que el estadio será el escenario del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA™ masculina que se disputará en suelo canadiense, un encuentro en el que participará la selección canadiense.

Tras la primera fase de reformas, finalizada en 2025, que se centró en mejoras de infraestructura, como nuevas pantallas de vídeo, sistemas de iluminación y sonido mejorados, así como la ampliación de los servicios para los aficionados y los espacios de acogida. La segunda fase del proyecto se centró en la preparación definitiva para el torneo, aumentando la capacidad del estadio a aproximadamente 45.000 espectadores mediante una ampliación temporal del aforo.

Aunque estas gradas temporales se desmontarán tras el pitido final del torneo, muchas otras mejoras en las infraestructuras son permanentes y beneficiarán a futuros eventos.

Las mejoras incluyen un nuevo campo y nuevas zonas de banquillos, así como instalaciones modernizadas para los jugadores y espacios adicionales de hospitalidad. También se ha mejorado la infraestructura de retransmisión para garantizar que el recinto cumpla los requisitos de las competiciones de élite de la FIFA.

“La finalización de estas mejoras supone un hito emocionante para nuestra ciudad. Los aficionados, los residentes y los visitantes disfrutarán de una experiencia increíble aquí mismo, en nuestras comunidades”, afirmó Olivia Chow, alcaldesa de Toronto.

“El mundo entero descubrirá que Toronto es una ciudad segura, asequible y solidaria. Se trata de algo más que de los partidos. Se trata de unir a la gente, celebrar nuestra diversidad y poner de relieve la fortaleza y el espíritu de nuestras comunidades, al tiempo que se generan beneficios duraderos para Toronto mucho después del pitido final”, añadió la alcaldesa Chow.

Más allá de la emoción de los partidos, se prevé que el impacto económico para la región sea significativo. Un estudio elaborado por Deloitte Canadá estima que el torneo podría generar hasta 940 millones de dólares en beneficios económicos para el área metropolitana de Toronto, lo que podría suponer la creación de más de 6.600 puestos de trabajo entre junio de 2023 y agosto de 2026.