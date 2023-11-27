El Estadio Miami se despide de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un vibrante festival de diez goles

El Estadio Miami acogió siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde la fase de grupos hasta el partido por el tercer puesto, con una asistencia total de 449.157 espectadores y un índice de ocupación del 99,5 %.

El último encuentro disputado en el estadio quedará para el recuerdo: Inglaterra derrotó a Francia por 6-4 en el partido por el tercer puesto, en el encuentro con más goles de los disputados en el Estadio Miami y el quinto con mayor número de tantos —empatado con otros partidos— en la historia de la Copa Mundial

La combativa actuación de Cabo Verde frente a Argentina fue otro de los grandes momentos vividos en el estadio

El Estadio Miami puso el broche final a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por todo lo alto: Inglaterra derrotó a Francia por 6-4 en el partido por el tercer puesto ante un lleno absoluto de 64.478 espectadores, que disfrutaron de un auténtico festival de goles y espectáculo.

El encuentro, que igualó el quinto registro más alto de goles en un partido de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, llegó tras una primera parte en la que Inglaterra se marchó al descanso con una ventaja de 4-0. Sin embargo, Francia reaccionó con fuerza tras el intermedio y llegó a reducir la diferencia hasta el 4-3, antes de que Inglaterra certificara la victoria gracias al hat-trick de Bukayo Saka —culminado con un penalti— y a una brillante acción individual de Jude Bellingham para cerrar el marcador.

Mit seinem Doppelpack für Frankreich ist Kylian Mbappé nun mit 22 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Zudem hat er damit seine Bilanz in Nordamerika auf zehn Tore in acht Spielen erhöht. Die einzigen Spieler, die bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mehr Tore erzielten, sind Sándor Kocsis mit elf Treffern für Ungarn im Jahr 1954 und Just Fontaine mit 13 Treffern für Frankreich im Jahr 1958. Der Deutsche Gerd Müller erzielte 1970 ebenfalls zehn Tore.

Tras el pitido final, el público permaneció en sus asientos durante varios minutos para ovacionar a los jugadores después de un encuentro que lo tuvo absolutamente todo y que, para los aficionados neutrales, supuso el colofón perfecto a cinco semanas de extraordinario espectáculo futbolístico.

El Estadio Miami, situado en Miami Gardens, acogió siete partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026: cuatro encuentros de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, uno de cuartos de final y el partido por el tercer puesto.

A lo largo de esos siete encuentros, el estadio recibió a 449.157 espectadores, lo que supuso una ocupación del 99,5 % de su capacidad oficial para el torneo, fijada en 64.478 localidades. Además, los aficionados disfrutaron de un gran espectáculo, con un promedio de 3,86 goles por partido.

La historia de este estadio en la Copa Mundial de la FIFA comenzó el lunes 15 de junio, cuando Arabia Saudí y Uruguay empataron 1-1 ante 62.764 espectadores. Ese resultado permitió a Arabia Saudí comenzar invicta sus dos últimas participaciones mundialistas frente a selecciones sudamericanas, después de haber derrotado por 2-1 a Argentina en su estreno en Catar 2022.

El domingo 21 de junio, otra multitud acudió al estadio para presenciar el empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde en el Grupo H. El gol de Kevin Pina también pasó a la historia por ser el primero de Cabo Verde en una Copa Mundial. Aquel encuentro dejó además otro dato histórico, ya que fue el primero en la historia de la Copa Mundial en el que dos futbolistas de 40 años compartieron el terreno de juego: el guardameta caboverdiano Vozinha y el uruguayo Fernando Muslera, ambos de recién cumplidos 40 años.

Escocia viajó al sur de Florida para enfrentarse a Brasil en el Grupo C, mientras que su fiel Tartan Army conquistaba a los aficionados locales y contribuía a animar el ambiente —y los bares— en South Beach. En el campo, Brasil se impuso con autoridad por 3-0. El gol de Vinícius Júnior le permitió convertirse en el primer brasileño en marcar en los tres partidos de la fase de grupos desde que Ronaldo y Rivaldo lo lograran en Corea/Japón 2002.

La fase de grupos en el estadio concluyó el sábado 27 de junio con otro lleno absoluto, en un disputado encuentro del Grupo K en el que Colombia y Portugal empataron sin goles. Además, James Rodríguez se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos disputados en la historia de la Copa Mundial, al alcanzar los once encuentros con la selección cafetera.

La fase eliminatoria del Estadio Miami comenzó por todo lo alto el viernes 3 de julio, cuando la vigente campeona, Argentina, necesitó una prórroga para imponerse por 3-2 a una combativa e inspirada Cabo Verde. Aquel encuentro permitió a Lionel Messi establecer dos nuevos récords: se convirtió en el primer futbolista en disputar la fase eliminatoria de seis Copas Mundiales de la FIFA™ y en el primero en alcanzar los 30 partidos en la historia de la competición. En el otro extremo del campo, Vozinha, con 40 años y 30 días, pasó a ser el primer futbolista africano de 40 años o más en disputar un partido de la fase eliminatoria de una Copa Mundial de la FIFA™. Aquel encuentro será recordado por el magnífico disparo de Sidny Lopes Cabral que significó el 2-2 en la prórroga, antes de que Argentina encontrase el gol de la victoria para poner fin a la heroica resistencia de una selección debutante en la Copa Mundial de la FIFA.

El partido de cuartos de final disputado en el estadio, el sábado 11 de julio, también se resolvió más allá de los 90 minutos, con una victoria de Inglaterra por 2-1 sobre Noruega tras la prórroga. El doblete de Jude Bellingham lo convirtió en el primer futbolista inglés en marcar dos goles en dos partidos consecutivos de la fase eliminatoria de una Copa Mundial. La derrota no empañó la mejor actuación de Noruega en la historia de la Copa Mundial, y su afición rindió homenaje al equipo con su ya famosa celebración del "remo".