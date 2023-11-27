Filadelfia se despide como ciudad anfitriona con Kylian Mbappé de nuevo como protagonista

El Estadio Filadelfia ha albergado seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluido un cruce de octavos de final

Kylian Mbappé marcó dos goles en su partido número 100 con la selección francesa

El FIFA Fan Festival™ de la ciudad, situado en Lemon Hill (Fairmount Park), seguirá abierto hasta el 19 de julio

El partido entre Francia y Paraguay cerró el programa de Filadelfia (Pensilvania) como ciudad anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el Día de la Independencia de Estados Unidos. Kylian Mbappé volvió a ser decisivo en el Estadio Filadelfia al marcar desde el punto penal el gol de la victoria en otra noche destacada con la selección francesa.

Filadelfia ha acogido seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre ellos el encuentro de octavos de final disputado el sábado, con la participación de diez selecciones de cinco confederaciones y una asistencia media de 68 316 espectadores.

Esta ha sido la tercera ocasión en la que el Estadio Filadelfia ha albergado una competición de la FIFA. Anteriormente fue sede de cuatro partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Estados Unidos 2003™, incluido el triunfo por 5-0 de la selección anfitriona ante Nigeria, y de otros ocho del Mundial de Clubes FIFA 2025™.

El paso de Mbappé por Filadelfia dejó también una cifra para el recuerdo. El delantero alcanzó las 100 internacionalidades con la selección absoluta de Francia y anotó sus goles 59 y 60 en la victoria por 3-0 sobre Iraq, en la segunda jornada del grupo I, en un partido presenciado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Infantino también asistió a la victoria de Brasil por 3-0 ante Haití y al triunfo de Costa de Marfil por 0-2 frente a Curasao, un resultado que clasificó por primera vez a la selección marfileña para la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA™.

En la primera jornada de la fase de grupos, Yan Diomande se convirtió en el jugador más joven de Costa de Marfil que disputó un partido de la Copa Mundial de la FIFA™ y en el primero que lo hizo con menos de 20 años. El atacante completó los 90 minutos en la victoria por 1-0 ante Ecuador.

El partido del grupo L entre Croacia y Ghana dejó otro dato destacado para la competición: el gol del empate de Derrick Luckassen para Ghana fue el número 200 de esta edición de la Copa Mundial. Croacia acabó imponiéndose por 2-1.

En el último partido disputado en el Estadio Filadelfia, Mbappé volvió a marcar la diferencia con el gol que dio la victoria por 1-0 a Francia frente a Paraguay y la clasificación para los cuartos de final. Además, el tanto fue el número 150 de la selección francesa en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, una cifra que solo habían alcanzado antes Brasil, Alemania y Argentina.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha trascendido los terrenos de juego en Filadelfia. Como parte del plan de legado de la competición, la FIFA ha colaborado con centros educativos de la ciudad para ofrecer nuevas oportunidades para los estudiantes de Pensilvania, tanto ahora como en el futuro.

Tras el éxito del programa Soccer for Success el año pasado, en el que entrenadores de la U.S. Soccer Foundation formaron a 284 docentes del área de salud y educación física de 222 centros, este año se puso en marcha una nueva iniciativa junto con el Philadelphia Union, club de la Major League Soccer.

La colaboración forma parte del compromiso a largo plazo de la FIFA para impulsar el crecimiento del fútbol e inspirar a las nuevas generaciones. El programa ofrece a docentes y alumnos de educación primaria recursos y experiencias que les permitan descubrir este deporte y fomentar su interés por su práctica.