Una semifinal histórica entre España y Francia pone el broche final al recorrido de Dallas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Estadio Dallas acogió el partido en el que España selló su clasificación para la final de la competición

La semifinal fue el noveno partido disputado en el recinto de Texas, el estadio que más encuentros ha albergado de las 16 ciudades anfitrionas

Lionel Messi fue uno de los protagonistas de los récords batidos en Dallas

El Estadio Dallas puso el broche de oro a su contribución en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una semifinal apasionante entre Francia y España.

Fue el noveno encuentro disputado en el imponente recinto de Texas, que supone la cifra más alta de partidos disputados en un estadio de entre las 16 ciudades anfitrionas. El duelo concluyó con la clasificación de España para su segunda final mundialista gracias a una victoria por 2-0.

"Haber acogido nueve partidos de la Copa Mundial de la FIFA en tan solo 31 días ha sido todo un maratón. Ha requerido una planificación extraordinaria, una coordinación constante y el compromiso de innumerables personas y organizaciones que se unieron para hacerlo posible —destacó Monica Paul, presidenta de la comisión organizadora para la Copa Mundial de la FIFA™ del Norte de Texas, después de que Francia se convirtiera en la decimoquinta selección que disputó un encuentro en dicho recinto—.

Durante estas últimas semanas, aficionados de todos los rincones del planeta han conquistado nuestros corazones al llenar nuestros estadios, parques, restaurantes y barrios. Se han hablado diferentes idiomas, ondeado distintas banderas y entonado canciones de todo tipo. Sin embargo, todos compartían algo en común: el amor por el fútbol y la convicción de que el deporte tiene la capacidad de unirnos a todos. Dallas siempre ha sido conocida por pensar a lo grande, pero este verano nos hemos superado y hemos recibido al mundo sacando lo mejor de nosotros mismos".

La aventura mundialista de Dallas comenzó el 14 de junio con un encuentro emocionante. Un gol de Daichi Kamada en el minuto 88 permitió a Japón rescatar un empate frente a Países Bajos en su estreno en el grupo F. Los nipones regresarían posteriormente al recinto para sumar otro punto frente a Suecia (1-1), un resultado que permitió a ambas selecciones avanzar a los dieciseisavos de final.

Inglaterra también inició en Dallas su camino hacia las semifinales. El combinado anglosajón se impuso por 4-2 a Croacia, subcampeona en 2018, en un encuentro que dejó además un nuevo registro histórico: Luka Modric se convirtió en el primer futbolista de su selección que disputa cinco ediciones de la máxima competición mundial de la FIFA.

Por otro lado, la primera visita de Argentina al recinto de Dallas también fue histórica gracias a Messi. Aunque el capitán de la Albiceleste había fallado anteriormente un penal, el legendario dorsal número 10 marcó los dos goles del triunfo por 2-0 sobre Austria y superó al alemán Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA™.

El astro argentino volvería a ver puerta en la siguiente victoria por 3-1 ante Jordania, en el último partido de Argentina en el grupo J. La selección de Asia, a pesar de la derrota, encontró un motivo de celebración: el gol de Mousa Al-Tamari convirtió a Jordania en la única de las cuatro debutantes del torneo que ha logrado marcar en cada uno de sus tres encuentros de la fase de grupos.

Más adelante, el encuentro de dieciseisavos de final frente a Noruega elevó a cuatro el número de confederaciones representadas en el Estadio Dallas durante la competición. Aunque Amad Diallo anotó el primer gol de Costa de Marfil en una eliminatoria mundialista, un tanto de Erling Haaland en el minuto 86 acabó decantando la balanza a favor del conjunto noruego, que avanzó a octavos de final.

La siguiente selección africana en visitar Dallas sí logró avanzar de ronda. Egipto alcanzó los octavos de final tras imponerse a Australia en una emocionante tanda de penales, en el primer enfrentamiento eliminatorio de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ entre selecciones de las confederaciones africana y asiática.

Dallas añadió otro capítulo a su legado mundialista cuando Unai Simón estableció un récord de la competición al mantener su sexta puerta a cero consecutiva en la victoria de España por 1-0 frente a Portugal en octavos de final, lo que superó la marca que hasta entonces pertenecía a Walter Zenga. El triunfo de la selección española frente a sus vecinos y futuros coanfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2030™ congregó a 70 649 espectadores, una cifra que superó la barrera de los 50 millones de asistentes en toda la historia de la Copa Mundial de la FIFA™.