Una generación más tarde, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ofrece momentos trascendentales para los voluntarios y aficionados de Dallas

Treinta y dos años después de albergar partidos de la Copa Mundial de la FIFA EE. UU. 1994™ en el Cotton Bowl, el norte de Texas da la bienvenida al mundo nuevamente en el espectacular Dallas Stadium

El regreso del torneo ha atraído a lugareños que participaron en 1994 y que están ansiosos por revivir —y compartir— la magia de la Copa Mundial de la FIFA™

“Creo que simplemente ha unido a todos. Se trata de unidad y comunidad”, dijo Chalese Connors, Jefa de Prensa del Recinto de Dallas en 1994

Han pasado más de tres décadas desde que el tiro libre milimétrico de Branco decidiera un clásico de cuartos de final entre Brasil y Países Bajos, y marcara el memorable paso del venerable Cotton Bowl como sede de la Copa Mundial de la FIFA EE. UU. 1994™.

Mucho ha cambiado en Dallas —y en el fútbol de Estados Unidos— desde entonces. La floreciente ciudad, que es el ancla del Dallas-Fort Worth Metroplex, ha visto duplicar su población desde principios de la década de 1990 hasta superar los 8 millones. El deporte más popular del mundo también ha florecido en el norte de Texas. Los clubes juveniles, amateur y profesionales están prosperando, y varios miembros del equipo de EE. UU. que ha impresionado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tienen vínculos con el equipo de la Major League Soccer, FC Dallas, que se fundó tras el torneo de 1994.

"Dallas simplemente se ha expandido y crecido, y las comunidades internacionales han crecido aquí, y la comunidad de fútbol ha crecido aquí", dijo Cecilia Nipp, una educadora que fue voluntaria de operaciones de medios durante la Copa Mundial de la FIFA 1994 y que ha regresado para ayudar en el FIFA Fan Festival™ de Dallas en Fair Park.

"Nunca soñé que tendría la oportunidad de ser voluntaria de de nuevo", agregó. "Fue un evento tan especial en mi vida, y cuando escuché que Dallas estaba postulándose para ser una Ciudad Sede, supe que quería involucrarme de alguna manera. Es increíble poder cerrar el círculo de alguna manera".

Lo que no ha cambiado en 32 años es la capacidad única de la Copa Mundial de la FIFA para transformar a quienes la experimentan, o, como dijo Nipp, a quienes ponen de su parte en "algo mucho más grande que yo". El impacto a largo plazo de ese legendario torneo de 1994 es evidente no solo en la expansión del fútbol en Dallas y EE. UU., sino también en las palabras y emociones de personas como Nipp. Ella fue una de las personas del norte de Texas que se sintieron inspiradas por 1994 y luego aprovecharon la oportunidad de revivir la magia de la Copa Mundial de la FIFA este verano.

El Cotton Bowl, que se inauguró en 1930, fue sede de seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA en 1994. El espacioso, espectacular y moderno Dallas Stadium, ubicado a unos 30 kilómetros al oeste, se inauguró en 2009 y ya ha albergado siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y aún le quedan dos: el electrizante encuentro de octavos de final entre Portugal y España el 6 de julio, y luego una semifinal ocho días después.

Chalese Connors se maravilló con la diferencia entre los recintos cuando visitó recientemente el Dallas Stadium. Ahora directora en una universidad cercana, Connors comenzó su carrera en los medios de comunicación y, durante la Copa Mundial de la FIFA 1994, fue Jefa de Prensa del Recinto en el Cotton Bowl. Estaba orgullosa de ser una de las dos únicas Jefas de Prensa durante ese torneo pionero.

"Israel Morales, el Gerente de Medios del Recinto, me invitó a venir y hacer un pequeño recorrido tras bambalinas de lo que está pasando aquí en el Dallas Stadium, y a ver las diferencias entre 1994 y 2026", dijo Connors. "Ha sido un privilegio poder caminar y ver todos los lugares a los que tienen acceso los medios, y realmente obtener un panorama completo de lo que está sucediendo en este hermoso recinto".

Entre las innovaciones que impresionaron a Connors se encontraban el acceso mejorado para los medios después de los partidos, como la posición de entrevista "Super Flash", y la aplicación de interpretación de la FIFA utilizada durante las conferencias de prensa.

Pero esas eran específicas de su antiguo trabajo. Lo que realmente la dejó sin aliento fue el crecimiento del deporte y de la Copa Mundial de la FIFA en general, y cómo la región se ha unido gracias a la emoción inigualable del torneo de fútbol más grande y diverso de la historia.

"En el 94 plantamos las semillas, creo, y el fútbol realmente despegó —la MLS, etc.—, y el crecimiento aquí en el norte de Texas ha sido simplemente increíble. Y ahora ver que todo eso rinde frutos 32 años después, y darnos la bienvenida al mundo…", dijo Connors.

"No importa a dónde vaya, si es a la tienda, al pasillo de mi oficina o a donde sea, cuando hay un partido, alguien lo tiene puesto, y todos lo estamos viendo juntos. Eso ha sido lo más importante. Creo que simplemente ha unido a todos. Se trata de unidad y comunidad, y todos podemos hablar de ello al día siguiente", agregó. "Todos estamos hablando el mismo idioma".

Para la voluntaria Eunice Doehring, el legado duradero y el poder de la Copa Mundial de la FIFA residen en su capacidad para conectar a personas de cerca o de todo el planeta. En 1994, trabajaba en acreditación y control de acceso en el Cotton Bowl. Conoció a Alberto II, príncipe de Mónaco, mientras estaba en el ascensor VIP, y aún mantiene contacto cercano con su antigua jefa. Tres décadas después, Doehring da la bienvenida a visitantes de todas partes como Embajadora de la Ciudad Sede en el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth.

"Es divertido conocer a los aficionados a medida que llegan, y están muy emocionados cuando aterrizan, y luego ayudarlos a llegar a donde necesitan estar. Eso es gratificante", dijo. "Incluso fui al Fan Festival e interactué con algunos japoneses, algunos croatas, algunos argentinos. Incluso en el supermercado, los veo usando sus camisetas y me acerco a ellos y les doy la bienvenida y (les pregunto) si tienen alguna pregunta. Es simplemente divertido ver a personas diferentes de otros países".

Los puentes construidos por la Copa Mundial de la FIFA pueden unir ciudades y cruzar océanos. Pero también mejoran las conexiones personales más íntimas. El legado del torneo de 1994 es ahora generacional, y la Copa Mundial de la FIFA 2026 les está dando a los padres la oportunidad de compartir momentos trascendentales y de círculo completo con niños que pueden estar experimentando el evento por primera vez.

John Julian Martinez, aficionado local, tiene recuerdos muy claros de haber asistido al partido entre Alemania y la República de Corea en el Cotton Bowl en 1994. Recuerda el fuerte comienzo de los vigentes campeones (incluido el doblete de Jürgen Klinsmann en el primer tiempo), y luego una emocionante remontada de los coreanos en el segundo tiempo que inclinó la simpatía del público del Cotton Bowl hacia los menos favoritos.

"Era nuevo aquí", dijo Martinez, "pero 1994 aumentó la conciencia sobre el deporte sin duda".

Ahora Martinez puede disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA con su hijo, Dominic, quien lo acompañó al Fan Festival de Fair Park. John Julian dijo que es un exportero. Por lo tanto, la emoción que rodea al torneo en curso y el interés de su hijo en ver los partidos juntos han brindado una oportunidad gratificante para hablar sobre los detalles del juego.

La pasión se ha transmitido de generación en generación.