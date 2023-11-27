El Estadio Bahía de San Francisco dice adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un lleno memorable

Diez selecciones de cinco confederaciones han jugado en el Estadio Bahía de San Francisco durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con una asistencia media de 68.558 espectadores por partido (el 99.6 % de su aforo) en los seis encuentros disputados

El cierre del telón fue electrizante, ya que el público celebró a lo grande la victoria por 2-0 de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final

Muchos jugadores jóvenes y veteranos hicieron historia, y los aficionados lograron que lo vivido en este imponente recinto haya sido inolvidable

El Estadio Bahía de San Francisco se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una fiesta de la afición estadounidense al cabo de seis partidos que el público, los organizadores y los habitantes de la región recordarán siempre.

Este espectacular estadio, en el que juega habitualmente el San Francisco 49ers de la NFL, agotó prácticamente las entradas en esos seis encuentros, con una afluencia media de 68.558 espectadores y una ocupación del 99.6 % de las localidades, cifras que ponen de manifiesto el enorme atractivo de la competición y las selecciones.

El broche de oro fue el choque de dieciseisavos de final en el que Estados Unidos se impuso por 2-0 a Bosnia y Herzegovina. El público, entusiasmado, no quiso abandonar sus asientos tras el pitido final y se puso a entonar la canción Take Me Home, Country Roads, de John Denver.

Los estadounidenses deben preparar ahora su compromiso de octavos de final contra Bélgica del 6 de julio en Seattle (Washington). Para el Estadio Bahía de San Francisco, el duelo fue el colofón de 19 días de ambiente festivo y partidos vibrantes, en los que participaron diez selecciones pertenecientes a cinco de las seis confederaciones de la FIFA.

El primer partido, celebrado el 13 de junio, marcó la pauta: se trató del Catar-Suiza correspondiente al grupo B, que congregó nada menos que a 67 966 espectadores. Uno de ellos fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien hizo hincapié en la enorme respuesta de un público que abarrotó el estadio, además de añadir que «hemos asistido a un encuentro magnífico con un resultado sorprendente solo para algunos».

Esa contienda se saldó con un 1-1 histórico para Catar, ya que supuso su primer punto en la historia de la competición, tras un gol en propia puerta del suizo Miro Muheim en el tiempo añadido, que sirvió para igualar el penalti de Breel Embolo en la primera parte.

Tres días después se produjo la primera participación de Austria en una Copa Mundial de la FIFA™ tras 28 años de ausencia, ante los 68.527 espectadores que presenciaron su victoria por 3-1 sobre la debutante Jordania, cuyos seguidores, con todo, no desaprovecharon la primera oportunidad de animar a su selección ante la mirada de todo el planeta. Ali Olwan se convirtió en el primer jordano que vio puerta en los Mundiales.

El 19 de junio, en un estadio lleno hasta la bandera, Paraguay se impuso por 1-0 a Turquía con un gol de Matías Galarza a los 64 segundos (el más madrugador de esta edición), aunque el trayecto de los aficionados turcos hacia el estadio dio fe de la extraordinaria pasión que puede generar el deporte rey.

Ese gran ambiente se repitió tres días más tarde en el Argelia-Jordania. Tras comenzar perdiendo, los magrebíes se alzaron con el triunfo ante 68.371 espectadores y remontaron por primera vez un partido en la Copa Mundial de la FIFA™.

La fase de grupos llegó a su fin en el estadio el 25 de junio, también con otro lleno, en un Paraguay-Australia que terminó con empate a ceros y que presenciaron 68 827 espectadores. El punto dio a los australianos el pase a los dieciseisavos de final como segundos del Grupo D, y Lucas Herrington se convirtió, tras disputar todos los minutos de ese partido a los 18 años y 293 días, en el primer jugador menor de 20 años que ha sido titular en un partido de la Copa Mundial de la FIFA™ con Australia y en el futbolista más joven de una selección de la AFC en la historia de la competición.

En el otro extremo figuró el bosnio Edin Džeko, quien pasó a ser, con 40 años y 106 días, el jugador de campo de más edad que ha participado en la fase de eliminación directa, con lo que superó al portugués Pepe, que tenía 39 años y 287 días cuando jugó contra Marruecos en los cuartos de final de Catar 2022.

Džeko y los suyos cayeron derrotados en el último partido del Estadio Bahía de San Francisco, al que también asistió el presidente de la FIFA, pero aun así lograron un hito importante para su país al alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA™.

Esta ha sido la segunda vez que se juegan partidos mundialistas en la región de la bahía de San Francisco, después de que el Stanford Stadium, situado en el campus de la Universidad de Stanford, fuera escenario de seis encuentros de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™. Allí se jugó también el Estados Unidos-Brasil de semifinales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 1999™, que fue la antesala del segundo título del mundo de la selección femenina estadounidense.