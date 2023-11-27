Messi conduce a Argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la despedida de Atlanta como sede

Argentina, vigente campeona, derrotó a Inglaterra en el octavo y último partido disputado en el imponente recinto ubicado en Atlanta (Georgia)

En su camino hasta la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tanto el combinado sudamericano como España han jugado en dos ocasiones en el Estadio Atlanta

La sede ha acogido encuentros de dos de las cuatro debutantes en la competición y ha atraído a más de 500.000 aficionados en total

El Estadio Kansas City, uno de los recintos deportivos más espléndidos de Estados Unidos, ha brindado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ seis partidos para el recuerdo, desde el comienzo de la fase de grupos hasta las celebraciones de la defensora del título, Argentina, tras su victoria en cuartos de final.

A lo largo de cuatro semanas, el estadio ha llenado el 99.7 % de su aforo en todos los partidos. Los seguidores de un total de diez selecciones han aportado color y sabor a este recinto, sede del Kansas City Chiefs de la NFL.

No obstante, los españoles, campeones en 2010, habían generado ciertas dudas iniciales acerca de sus perspectivas en la competición, tras el empate sin goles frente a Cabo Verde en su primer partido del grupo H. Aunque el resultado del primer encuentro disputado en el Estadio Atlanta supuso toda una sorpresa, la debutante africana acabó demostrando que su primer punto en una cita mundialista no había sido fruto de la casualidad.

A continuación, el recinto fue testigo de un nuevo empate, en esta ocasión entre Chequia y Sudáfrica. Posteriormente, España regresó a Atlanta y desarboló a Arabia Saudí con tres goles en los 24 minutos iniciales, récord de la selección, para acabar ganando por un incontestable 4-0.

Haití, presente en la cita mundialista por primera vez desde 1974, y Uzbekistán, otra de las debutantes, terminaron sus respectivas fases de grupos en Atlanta.

A pesar de caer derrotada por 4-2 frente a Marruecos, a la sazón cuartofinalista, Haití se despidió de la Copa Mundial de la FIFA™ marcando por primera vez dos goles en un mismo partido de la competición. Uzbekistán también logró anotar, en este caso su segundo gol en el torneo, en la derrota por 3-1 ante RD del Congo. Con la victoria, el combinado africano selló su pase para la fase de eliminación directa por primera vez en su historia.

En dieciseisavos de final, de nuevo en Atlanta, los congoleños se vieron las caras con Inglaterra. Tras adelantarse en el marcador, por momentos parecieron estar en condiciones de dar la sorpresa. Sin embargo, dos tantos de Harry Kane acabaron dando el pase para la siguiente ronda a Inglaterra. El delantero se convirtió en el primer jugador inglés que marcaba dos goles en un partido de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA™ desde Italia 1990.

El primer encuentro de Argentina en Atlanta fue memorable. El combinado sudamericano, decimosegunda selección diferente que jugaba en la sede, iba dos goles por debajo en el marcador a los once minutos de juego frente a Egipto. Sin embargo, los argentinos lograron marcar tres goles en un frenético final de partido y se clasificaron para los cuartos de final..

En el minuto 83, Messi hizo el tanto de la igualada y, de paso, amplió su récord goleador en partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA™ a nueve dianas. Ya en el segundo minuto del tiempo añadido, Enzo Fernández anotó el tanto de la victoria, que, además, supuso el gol número 3000 en la historia de la competición.

La emoción vivida en el partido solo fue superada por un antológico encuentro de semifinales, el octavo y último disputado en el Estadio Atlanta. Tras un nuevo gol de Enzo Fernández, Messi asistió a Lautaro Martínez para que marcara el tanto de la victoria y sellara el pase de la vigente campeona a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En lo que respecta a Atlanta, la ciudad inició un nuevo capítulo de su historia, en el que la repercusión del torneo jugará un papel decisivo.