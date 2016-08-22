Encuesta de la FIFA destinada a los aficionados

La FIFA presenta este lunes una encuesta destinada a mejorar su relación con los aficionados al fútbol del mundo entero y a conocer sus opiniones. Como resultado, algunos de ellos viajarán a Zúrich para reunirse con otros aficionados del mundo entero.

La Encuesta de la FIFA para los Aficionados estará disponible en los idiomas oficiales de la FIFA: alemán, español, francés e inglés. El equipo de medios digitales de la FIFA se dirigirá a los seguidores en Facebook y Twitter en más de 20 idiomas diferentes, con el objetivo de que grandes grupos de aficionados entablen conversaciones con la FIFA por primera vez en sus lenguas maternas.

Quienes respondan al cuestionario podrán inscribirse también para participar en un Grupo de Debate para los Aficionados, que se celebrará en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza). Este acto se llevará a cabo después de una primera “prueba” organizada el año pasado con la asistencia de miembros del Club FIFA.com procedentes de sólo cinco países.

A finales de octubre de este año, 50 aficionados recibirán una invitación a la sede de la FIFA, donde podrán compartir sus opiniones. Miembros del personal de diferentes departamentos de la FIFA participarán en los grupos de debate moderados. Los aficionados conocerán además a algunos representantes del equipo directivo de la FIFA y tendrán la oportunidad de hacerles preguntas.

Las opiniones recabadas en la encuesta y en el Grupo de Debate podrán generar nuevas ideas destinadas a mejorar la experiencia de los aficionados en las competiciones y actos de la FIFA, o bien ofrecer observaciones decisivas sobre conceptos que actualmente se encuentran en fase de desarrollo en la organización.

La FIFA está finalizando los temas contemporáneos que los aficionados invitados debatirán en Zúrich. Los gastos de viaje y alojamiento relacionados con el Grupo de Debate para los Aficionados correrán a cargo de la FIFA. Para participar en el Grupo de Debate, los aficionados deberán ser mayores de 18 años y hablar bien inglés.