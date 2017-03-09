Elogios a las Cumbres Ejecutivas de la FIFA durante el cierre en Londres

El jueves 9 de marzo ha concluido la última de una serie de 11 Cumbres Ejecutivas de la FIFA celebradas en seis ciudades de todo el mundo.

Londres se convirtió en escenario de esta última cumbre, entre cuyos ponentes se encontraban el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Marco van Basten, Director de Desarrollo Técnico de la FIFA. En el orden del día figuraban temas importantes como la hoja de ruta “FIFA 2.0”, el desarrollo del fútbol, la función que desempeña la conformidad, la formación técnica y juvenil, y el futuro de las competiciones juveniles de la FIFA.

Sobre esta cumbre y sobre la serie en su totalidad, el Presidente de la FIFA declaró: “Ha sido una plataforma muy interesante, donde hemos involucrado a todas las federaciones miembros en las conversaciones sobre el futuro de la FIFA. En esta ocasión, nos hemos concentrado sobre todo en cuestiones de desarrollo futbolístico: en el nuevo Programa Forward, en la inversión y en cómo queremos subir el listón del desarrollo. A mí y, según creo, a todos los implicados nos ha resultado una experiencia realmente enriquecedora. Juntos avanzaremos y haremos buenas cosas por el fútbol”.

Los representantes de las federaciones miembros que asistieron al acto expresaron un entusiasmo muy similar. “Creo que esta Cumbre Ejecutiva de la FIFA ha sido absolutamente maravillosa”, declaró encantada Isha Johansen, presidenta de la Federación de Fútbol de Sierra Leona. “Se trata de una iniciativa fantástica, que nos reúne para comprender los programas y los objetivos como grupo y como familia”.

Estas Cumbres Ejecutivas, cada una de las cuales ha contado con representantes de unas 20 asociaciones miembros, se introdujeron como parte de las reformas que está llevando a cabo la FIFA. La serie actual, que comenzó en París en noviembre de 2016 y continuó en Singapur, Miami, Doha y Johannesburgo, ha reunido a presidentes y secretarios generales de las federaciones miembros para debatir cuestiones estratégicas y para proporcionar una plataforma de discusión, debate e intercambio de conocimientos teóricos y prácticos.

Una plataforma de comunicación En opinión de Anthony Johnson, presidente de la Asociación de Fútbol de San Cristóbal y Nieves, uno de sus logros principales ha consistido en proporcionar una plataforma para la comunicación directa, cara a cara, entre las federaciones. “Gracias a esto”, ha explicado, “las grandes federaciones verán algunos de los problemas que tienen las más pequeñas. Mantener estas reuniones bilaterales también permitirá a los grandes formar alianzas más estrechas con los territorios más pequeños”.

Ni que decir tiene, la Federación Inglesa de Fútbol es una de esas grandes, y su presidente, Greg Clarke, expresó su disposición a ayudar en todo lo posible en el desarrollo del fútbol en el mundo entero. En sus propias palabras: “No somos capaces absolutamente de todo, pero si algo hacemos bien, estamos dispuestos a ayudar a los demás a encontrar la manera de conseguirlo también, mediante la transferencia de conocimientos y experiencias, reuniones y asistencia para resolver sus problemas; y además, a aprender de ellos”.

Clarke elogió el nuevo liderazgo de la FIFA por “convertirse en un gran ejemplo”, valoró muy positivamente estas cumbres y pidió “más en el futuro”. La FIFA le concederá el deseo, pues su Directora de Federaciones Miembros, Joyce Cook, prometió que la serie actual se convertirá en la primera de las muchas otras que están por venir.

“Se trata de un compromiso anual, que forma parte del paquete de reformas, de manera que empezaremos de nuevo en octubre”, declaró Cooke. “Tenemos la intención de abarcar todo el mundo. Este es un ciclo que se repite de un año para otro.