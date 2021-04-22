El Presidente de la FIFA se reúne con el Secretario General de las Naciones Unidas

La FIFA y la ONU colaborarán en la promoción de valores positivos a través del deporte

Infantino presentó un proyecto de desarrollo en las escuelas con el fútbol como herramienta

Guterres elogió el esfuerzo de la FIFA por reformarse

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el viernes la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y se reunió con el Secretario General de la ONU, António Guterres. Durante este encuentro, de marcado carácter constructivo, se abordaron distintos temas.

En primer lugar, el Presidente de la FIFA informó al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de las prioridades actuales de la FIFA, y este elogió los esfuerzos del organismo rector del fútbol por reformarse y volver a centrarse plenamente en el deporte rey.

Ambos coincidieron en que las Naciones Unidas y la FIFA comparten muchos valores fundamentales y en que el fútbol puede y debe utilizarse como vector de paz, también en situaciones de conflicto.

Se incidió asimismo en la necesidad de intensificar la promoción de valores positivos y los derechos humanos a través del fútbol. El deporte y el fútbol en particular tienen la capacidad de unir a la gente.

El Presidente Infantino se comprometió a apoyar las iniciativas de las Naciones Unidas en general, y en concreto las que lleva a cabo en países específicos, así como para alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, se presentó al Secretario General de las Naciones Unidas el proyecto de fútbol para las escuelas como una herramienta para el desarrollo a través del deporte.