El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, mantiene conversaciones sobre desarrollo en la República Popular China

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, y el director de Desarrollo Mundial del Fútbol, Arsène Wenger, mantienen conversaciones de alto nivel en Pekín, República Popular China

Una delegación de la FIFA se reúne con el viceministro de la Administración General de Deportes de la República Popular China, Zhang Jiasheng, y con el presidente de la Asociación China de Fútbol, Song Kai

Las partes coinciden en reforzar la colaboración para impulsar el fútbol en la República Popular China y visitar la Academia Nacional Juvenil de la CFA

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, y el director de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, se han reunido con representantes del Gobierno chino y de la Asociación China de Fútbol (CFA) para mantener conversaciones de alto nivel sobre cooperación en la capital, Pekín.

A raíz de la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a Shanghái en octubre de 2024, y de la de la directora de fútbol de la FIFA, Jill Ellis, a principios de este mes, tanto Grafström como Wenger mantuvieron conversaciones con el viceministro de la Administración General de Deportes de la República Popular China, Zhang Jiasheng, y con el presidente de la CFA, Song Kai, y se enfocaron en los próximos avances para desarrollar este deporte en todo el país.

"Mantuvimos conversaciones muy fructíferas con el viceministro Zhang y el presidente Song, quienes comparten la determinación de la FIFA de impulsar el deporte rey en este hermoso país", explicó el Sr. Grafström. "Hay un enorme potencial por aprovechar en la República Popular China, y este país puede desempeñar un papel muy importante en la región y como miembro de la FIFA. Con la visión y la energía tanto de la CFA como del Gobierno para lograrlo, estoy seguro de que, con el apoyo de la FIFA, alcanzaremos ese objetivo".

Ambas partes mantuvieron conversaciones encaminadas a profundizar la cooperación entre la CFA y la FIFA, sobre la base de un plan de cinco puntos que abarca diversos ámbitos, desde el desarrollo del talento y el fútbol femenino hasta el arbitraje y la comunicación, pasando por la organización de competiciones de la FIFA. La delegación de la FIFA también visitó la Academia Nacional Juvenil de la CFA, donde asistió a una sesión de entrenamiento táctico de la selección masculina sub-14 y recibió información detallada sobre los sistemas de captación de talentos de la academia y el uso de la tecnología inteligente.