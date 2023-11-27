La FIFA organizará una activación exclusiva en la histórica estación neoyorquina con motivo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los emblemáticos paneles informativos de la estación mostrarán la hora a la que comenzará el partido en ciudades de los 48 países participantes

Este homenaje subraya cómo un mismo instante de la final en Nueva York Nueva Jersey será compartido simultáneamente a escala local y mundial

El domingo 19 de julio, a las 15:00 (EDT) en punto, el árbitro esloveno Slavko Vinčić señalará el inicio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el partido más importante de la historia del fútbol.

Para conmemorar ese momento, la FIFA se ha asociado con la emblemática Grand Central Terminal de Nueva York para crear un homenaje visual que celebra la cuenta regresiva antes del saque inicial, el carácter global de la competición y a la región anfitriona de la final.

Desde hace más de un siglo, el célebre reloj esférico de cuatro caras de la estación neoyorquina simboliza el paso del tiempo, el movimiento y la conexión entre personas, dando la bienvenida a millones de visitantes procedentes de todo el mundo. La final de la Copa Mundial de la FIFA™ representa, de forma similar, un instante único capaz de reunir a miles de millones de personas en todos los continentes y de crear recuerdos imborrables.

Nueva York se suma a la cuenta regresiva para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde Grand Central Terminal Previous 01 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 02 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 03 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 04 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 05 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final 06 / 06 FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final Next