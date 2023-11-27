Se presenta el TRIONDA FINAL, balón oficial de los últimos cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El TRIONDA FINAL se ha creado expresamente para las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final, e incorpora un nuevo y exclusivo diseño en oro, blanco y negro

El diseño del TRIONDA FINAL está inspirado en la pugna por el trofeo más codiciado del fútbol

El balón rinde homenaje a las 16 ciudades que han acogido la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cuando faltan menos de dos semanas para que se dispute la final de la mayor Copa Mundial de la FIFA™ de la historia en Nueva York Nueva Jersey, adidas ha desvelado el TRIONDA FINAL, balón oficial de las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

El nuevo esférico supone una evolución del TRIONDA, balón oficial de la competición presentado en octubre de 2025, pero mantiene la misma confección orientada a maximizar el rendimiento de los jugadores. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, adidas ha prescindido de los colores tradicionales y ha presentado un diseño específico que refleja la magnitud de los últimos encuentros del torneo.

El TRIONDA FINAL está inspirado en la pugna por el galardón más codiciado del fútbol. Su exclusivo acabado en oro evoca el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, mientras que el fondo negro realza el aspecto del balón. En conjunto, ambos elementos brindan una identidad visual audaz y refinada para la recta final de la competición.

Un aspecto que hace único al TRIONDA FINAL es su homenaje a las 16 ciudades anfitrionas que han recibido a todo el planeta con motivo de la mayor Copa Mundial de la FIFA™ de la historia. Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York Nueva Jersey, sedes de las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final, ocupan un lugar destacado en el bloque principal del diseño. Por su parte, la Bahía de San Francisco, Boston, Ciudad de México, Filadelfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Monterrey, Seattle, Toronto y Vancouver aparecen representadas en los elementos gráficos triangulares, lo que garantiza que su importante contribución al éxito de esta edición se vea reconocida hasta el pitido final.

"Presentamos el TRIONDA FINAL, el balón de los últimos cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA —afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA—. Cada gol marcado durante el torneo con el emblemático TRIONDA ha supuesto un estallido de júbilo. El balón encarna a la perfección la unidad y la pasión de las anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos".

Y añadió: "El TRIONDA FINAL será el balón que utilicen los mejores jugadores del planeta en los últimos cuatro partidos de la competición. Con cada toque, regate, pase, centro, parada, disparo y gol, las 16 ciudades que han ayudado a la FIFA a celebrar la histórica 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA afianzarán aún más su lugar en la memoria colectiva del torneo".