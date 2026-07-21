La carta que unió a Cristiano Ronaldo con la familia de dos jóvenes con discapacidad: "No podía defraudarles"

Un encuentro fortuito durante las comprobaciones de accesibilidad del partido Colombia-Portugal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, disputado en Miami, hizo posible que se cumpliera un sueño

Los hermanos de la familia Berestovsky, ambos con distrofia muscular, recibieron por sorpresa sendos balones firmados por Cristiano Ronaldo durante el partido por la medalla de bronce entre Francia e Inglaterra

El acontecimiento llevó a la familia a crear un canal en redes sociales para animar a otras personas a seguir soñando a pesar de la adversidad

Alina Hoberg, coordinadora de Derechos Humanos y Sustentabilidad de la FIFA, estaba llevando a cabo las comprobaciones habituales que exige la Ley Estadounidense sobre Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés) durante el encuentro que enfrentó a Colombia y Portugal en Miami (Florida) con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Al recorrer la grada con localidades de accesibilidad para comprobar si alguien necesitaba asistencia, conoció a una familia con dos hijos —Michael y Vladimir, ambos con disftrofia muscular— cuyo día de partido estaba a punto de dar un giro inesperado.

"Se acercaron para decirme que habían disfrutado de lo lindo porque era el primer partido en el que veían en persona a Cristiano Ronaldo —recontó la Sra. Hoberg—. Ya de entrada, al hablar por primera vez con ellos, me di cuenta de que eran especiales. Los dos chicos sonreían, se les veía felices de estar ahí. Habían disfrutado como nunca, y compartieron su experiencia conmigo. Por eso, cuando me dieron la carta, sabía que tenía que hacer algo al respecto: no podía defraudarles".

Para Anna Berestovsky, la madre de los dos jóvenes, el vínculo con Ronaldo viene de lejos. "La primera vez que vi jugar a Cristiano Ronaldo (por televisión), yo tenía 15 años. Desde entonces, he seguido todas las competiciones: las europeas y, por supuesto, las de la FIFA", comentó.

La carta que unió a Cristiano Ronaldo con la familia de dos jóvenes con discapacidad 03:51

Su hijo pequeño ha seguido la carrera del delantero portugués desde su más tierna infancia. "Mi pequeño, Vladimir, es seguidor de Cristiano Ronaldo desde que tenía solo cinco años. Jugaba al fútbol todos los días al salir del colegio, hasta que perdió la capacidad de andar. E incluso cuando ya no podía caminar, seguía poniéndose la camiseta de Cristiano Ronaldo para ir al colegio".

La familia ha tenido un año difícil, dado que ambos jóvenes tuvieron que someterse a una cirugía en las piernas poco antes de que comenzase el Mundial. Su madre, Anna, remitió una carta contando la historia de la familia a varias organizaciones y emisoras de televisión antes del torneo con la esperanza de dar una sorpresa a sus hijos, pero no tuvo suerte. "Como el Mundial ya estaba en marcha, era ya muy tarde para organizar algo, o eso me comentaron", declaró.

Lejos de tirar la toalla, la familia consiguió entradas para el partido de Portugal con ayuda de familiares y amigos. Fue entonces cuando, casi por azar, una segunda carta llegó a las manos adecuadas. "Mi marido llevaba la carta en la mochila —explica Anna—. Fue casualidad, no habíamos previsto nada, pero me dijo: “¿Y si se la damos a alguien? ¿Por qué no se la entregamos a un representante de la FIFA? O a un periodista. Igual conseguimos que se cumpla uno de los sueños de los chicos'. Como no tenían un bolígrafo a mano, tuvieron que improvisar. 'Yo llevaba mi lápiz de ojos, así que lo usamos para apuntar nuestro teléfono". Ese día, ofrecieron la carta a varias personas, entre ellas a Alina Hoberg, que la aceptó.

"No puedo prometer nada, pero voy a hacer todo lo que pueda". Esta fue su respuesta a la familia, antes de llevar la misiva a las oficinas de la FIFA al día siguiente. Con ayuda de un compañero y del Departamento de Servicios a los Equipos, logró ponerse en contacto con la base operativa de Portugal para hacer llegar la carta al combinado luso.

Convencidos de que la familia merecía algo más, enviaron dos balones a Toronto (Canadá) para que los firmara Cristiano Ronaldo después de la victoria por 2 a 1 de Portugal ante Croacia en dieciseisavos. Posteriormente, los balones firmados se enviaron de vuelta a Miami.

"Pasados unos días, recibí un mensaje. Cuando lo vi, me quedé de piedra —dijo Anna—. Incluso me puse a llorar. La llamé y me dijo que había una posibilidad de que el sueño se hiciera realidad".

Finalmente, la FIFA invitó a la familia al partido por la medalla de bronce, en el que Inglaterra superó a Francia por 4 a 6, pero los Berestovsky no sabían que les aguardaba otra sorpresa en el estadio. Para Hoberg, aún perduraba el recuerdo de su primer encuentro con la familia. "La madre me dijo que habían escrito la carta para él, y que me la entregaban porque era su mejor oportunidad de hacérsela llegar —comentó—. Yo les avisé de que no podía prometerles nada, pero que iba a hacer todo lo posible. No podía decirles que no".

La experiencia dejó un recuerdo imborrable para toda la familia, que abrió una cuenta de Instagram ese mismo día con imágenes de la sorpresa como primera publicación.