Dos amigas francesas demuestran que el voluntariado une a personas de todo el planeta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las francesas Elsa Pelicant y Anaïs Stephany forman parte del numeroso grupo de voluntarios extranjeros presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ambas describen sus extraordinarias vivencias sobre el terreno de juego y la alegría de conocer gente nueva

Las dos amigas esperan repetir la experiencia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

"Fueron los diez mejores minutos de mi vida".

Nadie mejor que la francesa Elsa Pelicant para contar de primera mano la experiencia de los voluntarios de la FIFA. Elsa y su compatriota Anaïs Stephany han formado parte del equipo de Ceremonias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambas se encontraban sobre el terreno de juego cuando los integrantes de las selecciones de Estados Unidos y Australia escucharon sus respectivos himnos nacionales en un abarrotado y ensordecedor Estadio Seattle. El desfile aéreo que sobrevoló a continuación el soleado recinto contribuyó a exaltar aún más al enfervorizado público.

No es de extrañar que las dos afirmaran que el momento les pusiera la carne de gallina. Pocos aficionados al fútbol tienen la oportunidad de presenciar tan de cerca un partido de la Copa Mundial de la FIFA™ y de vivir un ambiente tan intenso como los voluntarios que participan en las ceremonias previas a los encuentros.

Elsa y Anaïs son dos viejas amigas a las que siempre les ha apasionado el deporte rey. Tanto es así que decidieron ser voluntarias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ simplemente para contribuir a la gran fiesta del fútbol mundial y formar parte de esta.

La aventura de Elsa y Anaïs para llegar a Seattle merece mención aparte. Ambas son naturales de la localidad francesa de Chamonix, situada a los pies del Mont Blanc, que sirve de frontera entre Francia, Italia y Suiza. En los últimos años, las dos amigas han disfrutado de becas de fútbol en diferentes zonas de Estados Unidos. Más recientemente, han trabajado en clubes de fútbol locales que ayudan a niños migrantes o en situación de vulnerabilidad a disfrutar de la práctica del deporte rey.

Anaïs fue voluntaria en el Mundial de Clubes FIFA™ del pasado año y no dudó ni un instante en repetir la experiencia en el presente torneo, esta vez acompañada de Elsa.

"Vivimos por y para el fútbol", afirma Elsa. No es de extrañar que las dos se quedaran anonadadas al saltar al terreno de juego minutos antes del inicio del primer encuentro del Mundial disputado en el Estadio Seattle, en el que Bélgica y Egipto empataron a uno.

"La primera vez que saltamos al césped se me puso la piel de gallina y se me escapó alguna lágrima. Fue impresionante —recuerda Elsa—. Estamos muy agradecidas de poder vivir algo así. Creo que hasta me cuesta expresarlo con palabras".

"El partido entre Estados Unidos y Australia fue una experiencia maravillosa. El estadio estaba abarrotado, y lo que más me impresionó fue que se escucharan claramente los cánticos de la gente incluso desde abajo. Lo bueno es que hemos podido disfrutar de la misma sensación en todos los partidos".

"La única decepción es que la selección francesa no vaya a jugar aquí —añade Anaïs entre risas—. De todos modos, les seguimos diciendo a nuestros familiares en qué zona del campo estamos, por si nos ven por televisión".

Las dos forman parte de los numerosos extranjeros que integran el grupo de voluntarios. "Parece haber voluntarios de todos los países —afirma Anaïs—. Para mí, lo mejor de todo es poder relacionarte con otras personas".

Elsa añade lo siguiente: "El hecho de conocer a tanta gente de todo el mundo, con distintos bagajes y orígenes, lo convierte en algo muy especial".

A la pregunta de si recomendarían la experiencia a otras personas, la respuesta es un sí rotundo.

Anaïs aspira ahora a participar como voluntaria en su tercer gran torneo de la FIFA en otros tantos años. Elsa coincide en que la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™ es un objetivo especial.