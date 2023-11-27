Una delegación del Comité de Ministros del Consejo de Europa visita la sede de la FIFA

Una delegación del Consejo de Europa, encabezada por su secretario general adjunto, Bjørn Berge.

Las conversaciones incluyeron temas como la salvaguardia, la seguridad en los partidos de fútbol y la lucha contra el racismo.

La FIFA y el Consejo de Europa cooperan desde la firma de un memorando de entendimiento (MOU) en 2018.

En el marco de una alianza de larga data con la FIFA, una delegación del Comité de Ministros del Consejo de Europa visitó la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza).

Encabezada por el secretario general adjunto del Consejo de Europa, Bjørn Berge, la delegación participó en conversaciones constructivas con la FIFA sobre una variedad de temas importantes en los que ambas partes cooperan desde la firma de un memorando de entendimiento en 2018, incluidos la salvaguardia infantil, la seguridad y protección en los partidos de fútbol y la lucha contra el racismo.

La delegación fue recibida por Kevin Lamour, director de Operaciones de la FIFA, y Myriam Burkhard, directora del Departamento de Relaciones Públicas e Internacionales de la FIFA.

Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, ofreció una presentación sobre el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, titulada "Dar una oportunidad a cada talento", en la que explicó cómo este ayuda a las federaciones miembro a garantizar que todo joven jugador con talento tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

También se realizaron presentaciones a cargo de Helmut Spahn, director de Seguridad, Protección y Acceso de la FIFA; jefe del Departamento de Derechos Humanos y Antidiscriminación de la FIFA; y Marie-Laure Lemineur, jefa del Departamento de Salvaguardia y Protección de la Infancia de la FIFA.

Fundado en 1949, el Consejo de Europa es la organización intergubernamental más antigua del continente y desempeña un papel fundamental en la defensa y promoción del estado de derecho y los derechos humanos en sus 46 Estados miembros.

El Comité de Ministros es el órgano de toma de decisiones del Consejo de Europa. Se trata tanto de un organismo gubernamental en el que se debaten los enfoques nacionales de los problemas europeos en igualdad de condiciones, como de un foro para encontrar respuestas colectivas a estos desafíos.