"Esto es exactamente lo que representa la FIFA": el presidente de la FIFA participa en la inauguración de un terreno de juego comunitario que se ha remodelado en Miami

El campo se ha reformado gracias a la colaboración entre la Fundación FIFA Estados Unidos, KIPP Miami Public Schools y la Fundación Gumball 3000

Ubicado en el campus norte de la red de escuelas públicas, se ha diseñado para ofrecer un entorno seguro y accesible para estudiantes y vecinos

En el acto también se presentó la Fundación FIFA Estados Unidos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participó en la inauguración de un campo comunitario que se ha remodelado en Miami, doce días antes de que se dispute el primero de los siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que albergará la ciudad, y afirmó que este proyecto es "exactamente lo que representa la FIFA".

El proyecto, fruto de la colaboración entre la Fundación FIFA Estados Unidos, la red de escuelas públicas KIPP Miami Public Schools y la Fundación Gumball 3000, se centra en brindar más oportunidades a los jóvenes a través del deporte, la educación y la participación comunitaria.

El presidente de la FIFA participa en la inauguración de un terreno de juego comunitario que se ha remodelado en Miami 01:52

Ubicado en el campus norte de KIPP Miami Public Schools, que acoge a más de 1.200 estudiantes, el terreno de juego incluye gradas renovadas, un marcador nuevo y otras mejoras concebidas para ofrecer un entorno seguro, moderno y accesible a estudiantes y vecinos de la zona. Servirá de apoyo para programas de educación física, actividades extraescolares, entrenamientos de fútbol, oportunidades de mentoría y una programación comunitaria más completa.

El proyecto ha sido acometido por la Fundación Gumball 3000, un nuevo socio de la Fundación FIFA Estados Unidos que se dedica a crear oportunidades para los jóvenes a través del fútbol, la educación y la participación comunitaria.

En el acto también se presentó la Fundación FIFA Estados Unidos, una nueva iniciativa benéfica que se centra en el desarrollo del fútbol en el país y un signo inequívoco del compromiso a largo plazo de la FIFA a este respecto.

"Esto es exactamente lo que representa la FIFA: la educación, los niños, la alegría, las oportunidades de futuro —declaró el presidente de la FIFA—. Estar aquí en una escuela pública, construir un campo de fútbol, pasar un rato con estos niños, que son nuestro futuro, sacarles una sonrisa y que disfruten en este colegio... Esto es exactamente lo que representa la FIFA, no solo en Miami, sino en todo el mundo".

"Como bien sabemos, jugar al fútbol es mucho más que practicar un deporte —añadió Gianni Infantino—. Es una escuela de vida, porque se aprende mucho: aprendemos disciplina, aprendemos las reglas, aprendemos a respetar al adversario, aprendemos a respetar las reglas y aprendemos a jugar y a ganar. Al jugar en equipo, también aprendemos a perder y a volver a levantarnos para el siguiente partido. Por tanto, la parte educativa del deporte es muy importante, y por eso es tan significativo que estemos todos aquí

Al acto también asistieron la embajadora internacional de la afición de la FIFA, Adriana Lima, y el FIFA Legend Maxi Rodríguez, que disputó tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ con Argentina y subrayó la importancia de contar con este tipo de instalaciones.

"Es tremendamente educativo desde una edad muy temprana —afirmó el exjugador—. Formar parte de un grupo y trabajar en equipo es lo mejor para quienes amamos este deporte, para quienes amamos el fútbol. Nos mueve la pasión. Todas estas cuestiones educativas son muy importantes para el desarrollo de los niños".