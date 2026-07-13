Boston mira al futuro con optimismo tras la repercusión económica de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los siete partidos del Mundial disputados en Boston congregaron a unos 450 000 aficionados y dinamizaron la economía local

La llegada masiva de visitantes impulsó la actividad de restaurantes y bares, que registró un importante aumento del consumo

"La experiencia de la Copa Mundial de la FIFA seguirá generando beneficios durante mucho tiempo", destacó la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, después de que Boston conquistara a miles de visitantes con su hospitalidad

La extraordinaria repercusión económica de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Boston (Massachusetts) seguirá percibiéndose durante años, según señalaron destacadas figuras de la ciudad, convencidas de que los beneficios derivados de la competición continuarán generando oportunidades mucho después de la final del 19 de julio.

La participación de Boston como una de las 16 ciudades anfitrionas llegó a su fin con la victoria por 2-0 de Francia ante Marruecos en cuartos de final, el último de los siete encuentros celebrados en su estadio. Un total de 447.283 aficionados asistieron a las gradas, mientras miles de visitantes adicionales acudieron a la capital de Massachusetts para disfrutar del ambiente mundialista. Su presencia aportó millones de dólares a la economía local y permitió crear unos vínculos que se mantendrán mucho más allá del desenlace del torneo.

"Hubo muchísima calidez, muchísima alegría, y creo que también se ha visto más actividad en muchos negocios. Estoy convencida de que veremos aún más actividad económica en el estado, —afirmó la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey—. Muchas personas querrán volver a Massachusetts, quizá no para visitar el Estadio Boston o Foxborough, pero sí para conocer lugares como Cape Cod y disfrutar de nuestras magníficas playas y nuestro océano. Creo que seguiremos viendo grandes beneficios derivados de esta experiencia de la Copa Mundial".

"Ha sido un éxito extraordinario para la ciudad y para su futuro, porque ha permitido que muchas personas descubrieran Boston cuando quizá nunca se habían planteado venir —añadió Aidan McGee, socio del pub The Dubliner, situado en el centro de la ciudad—. Habrían venido simplemente porque jugaba su selección. Quizá nunca habrían pensado en visitar Boston, y ese es el mayor aspecto positivo. Seguiremos viendo actividad económica derivada de esta experiencia incluso dentro de diez años".

Boston mira al futuro con optimismo tras la repercusión económica de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 02:48

Aunque las perspectivas para la economía de Boston y su área metropolitana son especialmente positivas, los resultados recientes ya reflejan los beneficios generados por la competición.

El rendimiento del sector hotelero del área metropolitana de Boston continuó fortaleciéndose durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y los datos de junio ponen de manifiesto la notable influencia de la cita mundialista en la industria turística de la región. Los datos preliminares facilitados por Meet Boston para el periodo del 12 al 27 de junio reflejan una tarifa media diaria de 410.44 USD y unos ingresos por habitación disponible de 357.36 USD. En comparación con el mismo periodo de 2025, estas cifras representan incrementos del 20.7 % y 20.3 %, respectivamente, en el área metropolitana de Boston.

Los beneficios económicos trascendieron los límites de la ciudad y alcanzaron al conjunto de Massachusetts, donde los ingresos por habitación disponible aumentaron un 13.3 % interanual durante ese mismo periodo. La ocupación hotelera en el área metropolitana de Boston se mantuvo en niveles sobresalientes, alrededor del 87 % igualando los registros de 2025 pese al notable incremento de las tarifas. En varias jornadas del torneo, incluso superó el 90 %.

Los resultados fueron todavía más destacados durante los días de partido. La tarifa media diaria alcanzó los 445.45 USD, un 26.8 % más que en 2025, mientras que los ingresos por habitación disponible ascendieron a 405.50 USD, un incremento interanual del 28.3 %. Los análisis de Meet Boston sobre las denominadas «ventanas de partido», que evalúan la evolución del sector hotelero durante la víspera, el día de partido y el día posterior, confirmó también esta tendencia positiva. El Francia-Noruega generó un crecimiento cercano al 40 % interanual en los ingresos por habitación disponible, mientras que el Escocia-Marruecos registró un aumento próximo al 30 %.

La cita mundialista también supuso un importante impulso para los servicios de restauración de Boston. Según los datos de la plataforma de pagos Square, el gasto de los consumidores en bares y restaurantes de la ciudad aumentó más que en cualquier otra ciudad anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ durante las dos primeras semanas de competición.

"Es muy difícil resumir lo que hemos vivido. Después de dos años y medio de planificación y de esperar una experiencia extraordinaria, la realidad ha superado ampliamente cualquier expectativa", destacó Brian Earley, vicepresidente y director general de Patriot Place, el extenso complejo comercial situado junto al Estadio Boston (Foxborough), a una hora de la capital de Massachusetts.

"Si pudiéramos celebrar la Copa Mundial de la FIFA cada año, sería exactamente lo que cualquier programa de desarrollo económico desearía. Pero somos afortunados porque el valor de este certamen no se limita a quienes acuden los días de partido. Está en la comunidad. Está en los hoteles. Los 15 o 18 hoteles situados en los alrededores se están beneficiando de esta llegada de visitantes. Y, por supuesto, nuestros propios hoteles están completamente llenos. Ha sido un mes increíble".

Martha Sheridan, presidenta y directora ejecutiva de Meet Boston, añadió: "Los hoteles han experimentado un aumento de la ocupación, pero lo más importante ha sido el crecimiento de los ingresos totales, lo que supone un gran impulso para ellos y para toda la comunidad. Además, beneficia al conjunto de Massachusetts gracias a los ingresos fiscales generados por las estancias hoteleras. En cuanto a restaurantes y bares, algunos datos son extraordinarios: el mejor mes de su historia, establecimientos que han cuadruplicado sus cifras respecto al año anterior, otros con incrementos del 30 %, y personas que simplemente están disfrutando de la experiencia".

Aunque las aficiones de las diez selecciones que disputaron partidos en el Estadio Boston dejaron su propia huella en la ciudad, fue la enorme presencia de Tartan Army Scotland —afición escocesa que acompañó a su selección en dos encuentros— la que causó una mayor impresión, tanto desde el punto de vista cultural como económico.

"El momento más memorable fue el primer partido aquí, en Foxborough, porque nadie sabía qué esperar. Fue el encuentro de Escocia, cuando llegaron a Boston, y supuso una auténtica conquista del estadio, en el mejor sentido posible, — explicó Adam Vargulish, gerente de The Harp, en Patriot Place—. Fue una experiencia llena de diversión y emoción. Los aficionados escoceses estaban encantados de estar aquí, trataron muy bien a mi equipo y todo se convirtió en una gran celebración".

"Pusieron conos por todas partes y, de hecho, creo que están enviándome uno conmemorativo que colocaré en un lugar especial aquí, en la Casa del Estado, en su honor. Publiqué un anuncio en un periódico escocés para agradecerles la alegría que trajeron a Massachusetts, y ellos respondieron con otro para agradecer la experiencia que les ofrecimos", señaló la gobernadora Healey, que ya trabaja para reforzar los vínculos creados entre Boston y Escocia.

"He hablado con el ministro principal de Escocia, John Swinney. Vamos a impulsar misiones comerciales, hablar sobre desarrollo económico e inversión. Ya sé que muchas personas de Massachusetts están reservando viajes a Escocia porque quieren visitar el país".

La llegada de visitantes procedentes de todo el mundo también ofreció a los habitantes de Boston una nueva perspectiva sobre su propia ciudad. La mayor competición futbolística del planeta reunió a sus comunidades diversas y cosmopolitas, al tiempo que unió a personas de todos los rincones del mundo.

"Tenemos comunidades muy importantes: una enorme comunidad haitiana, una gran comunidad caboverdiana, una comunidad marroquí y una importante comunidad ghanesa. Ver cómo pudieron celebrar sus países de origen de la forma en que lo hicieron fue fantástico", destacó la gobernadora Healey, que recibió en la Casa del Estado al internacional haitiano Frantzdy Pierrot y al presidente de Cabo Verde, José Maria Neves.

"Ver a la gente en las calles, en nuestros barrios y en nuestras comunidades organizando grandes reuniones para seguir a sus selecciones fue realmente emocionante, y eso es exactamente lo que queremos ver".

"Es el mundo entero unido a través del deporte, —agregó McGee—. Fue muy positivo ver la interacción entre personas de distintos países: de África, Sudamérica, Europa y de todo el mundo. Todos reunidos. Quizá demuestra que el mundo no es un lugar tan complicado como a veces pensamos".