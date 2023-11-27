Se dan a conocer las mejoras del Estadio BC Place de Vancouver de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las renovaciones del Estadio BC Place de Vancouver de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ incluyen mejoras en la accesibilidad, nuevos espacios de hospitalidad, tecnología de última generación y un campo de césped híbrido

Esto garantizará que el BC Place de Vancouver siga siendo un estadio de primer nivel y dejará un legado para el deporte, los conciertos y los grandes eventos

Vancouver acogerá siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluidos dos de los encuentros de la fase de grupos de Canadá

Se han dado a conocer las principales mejoras y renovaciones del Estadio BC Place de Vancouver, mientras la sede canadiense se prepara para acoger siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Vancouver, una de las dos ciudades anfitrionas canadienses entre las 16 que darán la bienvenida al mundo a la Copa Mundial de la FIFA™ más inclusiva de la historia, acogerá su primer partido de la fase de grupos el 13 de junio, cuando se enfrenten Australia y Turquía. Canadá también disputará allí dos de sus partidos del Grupo B.

Antes del inicio del torneo de 48 equipos, el estadio ha sido sometido a una remodelación que incluye importantes mejoras en materia de accesibilidad, inclusión y tecnología, así como una tienda de merchandising permanente.

Se ha instalado el campo de césped híbrido requerido para el torneo, y la experiencia fuera del terreno de juego también se verá mejorada para los equipos gracias a los vestuarios de los jugadores recién renovados.

“La celebración de partidos de la Copa Mundial de la FIFA impulsará el turismo y reportará importantes beneficios económicos, ya que los aficionados al fútbol de todo el mundo descubrirán por qué nuestra hermosa provincia es un lugar tan fantástico para visitar e invertir”, afirmó David Eby, primer ministro de Columbia Británica, cuyo gobierno se ha unido al gobierno federal para financiar las obras.

“Estamos listos para dar la bienvenida al mundo al mayor evento que Columbia Británica haya acogido jamás, apoyando al mismo tiempo a las empresas y el empleo locales”, agregó Eby.

Se han añadido varios nuevos espacios de hotelería y eventos que no solo mejorarán la experiencia de los aficionados durante el torneo, sino que también generarán beneficios duraderos que respaldarán la sostenibilidad financiera del estadio mediante mayores oportunidades de ingresos.

“Las importantes mejoras y renovaciones del BC Place de Vancouver van más allá de garantizar una Copa Mundial de la FIFA inolvidable; constituyen una inversión de futuro para nuestra provincia”, afirmó Anne Kang, ministra de Turismo, Arte, Cultura y Deporte. “Estas mejoras contribuirán a que nuestro estadio siga siendo accesible, moderno y competitivo a nivel mundial durante las próximas décadas, lo que permitirá al BC Place de Vancouver seguir atrayendo eventos deportivos, musicales y de gran envergadura de talla mundial que beneficien a los habitantes de Columbia Británica mucho después del pitido final”.