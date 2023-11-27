El proyecto Art of Soccer aúna fútbol y arte en Houston

La campaña consta de 150 instalaciones repartidas por la ciudad en homenaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La iniciativa gira en torno a balones de fibra de vidrio pintados por artistas regionales en un despliegue de orgullo, creatividad y amor por el fútbol

Los fondos recaudados se destinarán a iniciativas de legado centradas en la juventud, la sostenibilidad y los programas comunitarios

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a punto de alcanzar las rondas decisivas, las aficiones disfrutan al máximo del ambiente de la competición en los estadios, los recintos del FIFA Fan Festival™ y demás espacios comunitarios.

El fútbol ha tomado las calles, las plazas y los edificios públicos de las 16 ciudades anfitrionas. Houston (Texas) da buena muestra de ello gracias a un proyecto que brinda una original perspectiva del deporte rey. Gracias a la campaña Art of Soccer (el "arte del fútbol"), una serie de artistas de la región han dejado su huella en la ciudad con una colección de más de 150 balones gigantes repartidos por todo Houston.

La iniciativa, que se puso en marcha en 2019 cuando la ciudad se postulaba como candidata a albergar la Copa Mundial de la FIFA™, se reanudó el pasado mes de septiembre con motivo de la cuenta atrás para el comienzo de la competición. El proyecto es una auténtica labor colectiva: aunque el diseño de cada uno de los balones de fibra de vidrio, que miden cerca de un metro de diámetro, es fruto de la técnica y creatividad de un artista de la región, la iniciativa ha contado también con la colaboración del pequeño comercio, instituciones comunitarias y organizaciones de desarrollo económico, que han contribuido con patrocinios y otras formas de apoyo.

The Art of Soccer Previous 01 / 09 2022_03_22 World Cup AOS Ion EOS 7D Mark II 4502 02 / 09 DSC01238 03 / 09 06_14_2026 FWC26 FFF (Cait)-24 04 / 09 06_22_2026 FWC26 AOS (Gray) 002 05 / 09 2022_03_22 World Cup AOS Ion EOS 7D Mark II 4483 06 / 09 2022_03_22 World Cup AOS Ion EOS 7D Mark II 4302 07 / 09 2022_03_22 World Cup AOS Ion EOS 7D Mark II 4471 08 / 09 10_08_2021 AOS Hilton Americas0432 09 / 09 06_22_2026 FWC26 AOS (Gray) 001 Next

Un proyecto que ensalza la historia, la cultura y el ingenio de la región

Para apelar al mayor público posible, los llamativos balones se han desplazado por toda la ciudad. Actualmente, los aficionados pueden admirarlos en lugares como el complejo de ocio POST Houston, el hotel Four Seasons, la biblioteca pública central de Houston y el FIFA Fan Festival™. Los esféricos de cristal también se han exhibido en espacios como el Discovery Green, el centro de innovación Ion District, el mercado de agricultores de Houston, Helix Park y el centro comercial The Galleria.

Mientras que algunas de las esculturas abordan temas como la cultura, la historia, los tesoros nacionales o la diversidad de la ciudad, otras reflejan la identidad de marca de la organización o empresa con la que ha colaborado cada artista. El denominador común es la pasión por el fútbol y la creatividad que se respira en toda la ciudad anfitriona.

Alex Roman Jr. (también conocido como Donkeeboy), notable artista de Houston conocido por sus murales, emprendió el proyecto decidido a plasmar la esencia de la ciudad en cada una de sus obras. "He disfrutado tanto del proyecto Art of Soccer que acabé por pintar unas 15 esculturas —explicó—. Quería establecer una conexión con Houston en todos los balones, además de hacer algo divertido y lleno de color en colaboración con cada cliente".

La iniciativa despertó sensaciones similares en Amber Cleveland, propietaria de la Escuela de Arte y Diseño de Houston, que declaró lo siguiente: "El proyecto Art of Soccer ha resultado increíblemente significativo porque aúna dos mundos que no suelen solaparse. En los grandes acontecimientos, los artistas suelen ejercer su labor entre bastidores. Sin embargo, este proyecto ha puesto el arte en el foco de una celebración mundial y lo ha convertido en una experiencia comunitaria".

Como educadora, otro factor que cautivó a Cleveland fue la participación de artistas emergentes, entre ellos, algunos de sus alumnos. "Han tenido la oportunidad no solo de crear obras de arte públicas de gran tamaño, sino de aprender a trabajar con clientes, a interpretar grandes ideas, a cumplir con las expectativas de un encargo profesional y a entender la función que desempeña el arte en la comunicación a escala internacional. El proyecto ha demostrado que el arte es algo más que mera estética: es una poderosa herramienta para contar historias, para la participación comunitaria y para reunir a las personas en torno a una causa común", añadió.

Cambios que perdurarán más allá del Mundial

Los beneficios de la campaña se seguirán notando una vez que concluya la competición, dado que se prevé destinar los ingresos generados a las iniciativas oficiales de legado del comité anfitrión de Houston que se enmarcan en la labor de Impact Houston 26. De la mano de la fundación Sports Authority Foundation, los fondos se emplearán en programas que fomenten el acceso al fútbol para la juventud, así como en iniciativas de sostenibilidad y desarrollo comunitario.