Se anuncia la canción oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™

Ya se puede escuchar un avance del animado tema en las plataformas oficiales

Dos de las figuras más conocidas de la industria de la música polaca han colaborado para crear YEYEYO , una canción que rinde homenaje a las estrellas del fútbol femenino

Las 24 mejores selecciones del mundo de la categoría sub-20 disputarán la competición del 5 al 27 de septiembre

Ya conocemos la canción oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™: se titula YEYEYO y es fruto del trabajo de la artista Blanka y del productor Francis, ambos polacos. El animado tema de ritmo pegadizo rinde homenaje a la colaboración entre mujeres y a la resistencia femenina tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

La canción desprende un mensaje alentador sobre la idea de ganar juntas, y es un guiño a Solo, el éxito que Blanka interpretó en el concurso de Eurovisión hace tres años. Desde entonces, ha acumulado más de mil millones de visualizaciones en TikTok, y sus temas se han reproducido más de 250 millones de veces en todo el planeta. Por otro lado, Francis, una figura conocida de la industria de la música polaca, ha producido varios éxitos en el país.

El viernes 31 de julio la canción estará disponible en las plataformas de streaming, aunque los aficionados ya pueden disfrutar de un avance.

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026™ congregará a las mayores promesas del mundo y a aficionados apasionados que disfrutarán del deporte rey y de la cultura local en cuatro ciudades anfitrionas: Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec.