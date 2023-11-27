Angie y Christopher Long celebran el impacto de la Copa Mundial de la FIFA en Kansas City y en el resto de Estados Unidos

Angie y Christopher Long son los dueños mayoritarios del Kansas City Current, el equipo de la ciudad que compite en la NWSL

Los Long decidieron invertir en el fútbol tras asistir a partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™

Ambos destacan además el hecho que la próxima edición de la máxima competición femenina sea en Brasil

Angie y Christopher Long pasaban un mes en Francia en 2019 cuando fueron invitados a ver algunos partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA que se jugaba en el país. Vinculados al mundo de las finanzas, ambos quedaron fascinados con el espectáculo que presenciaron.

“Nos llamó la atención el fenómeno entre los aficionados, la comercialización y el hecho de que, sinceramente, es uno de los deportes más bonitos del mundo”, dice Christopher Long. “Nos lo tomamos muy en serio y pensamos: ‘¿No podríamos volver e invertir en un equipo en Kansas City que tuviera tanto éxito como el que estamos viendo?’”.

Angie Long recuerda. “Fue increíble ver cómo estaba creciendo el fútbol femenino a nivel mundial. Porque sabíamos que era algo muy importante en Estados Unidos, pero verlo crecer en Europa y en el resto del mundo fue algo enorme”.

El fútbol no era desconocido para ninguno de los dos, vale aclarar. “Empecé a jugar a los 4 años y era arquera. Siempre amé el deporte”, dice Angie. “Para mí fue lo primero en lo que pude entrenar a mis hijos. A los cuatro les encantaba este deporte desde niños. Así que me involucré como padre y como entrenador”, agrega Chris.

En este contexto, los Long decidieron asociarse con Brittany Mahomes, exfutbolista y esposa de Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, el famoso equipo de la NFL. La decisión estaba tomada: comprar la franquicia del equipo que originalmente había jugado en Kansas City, pero que luego fue trasladado a Utah.

Así las cosas, el Royals FC volvió a Kansas City en 2021, y antes de la temporada 2022, cambió su nombre a Kansas City Current. En la actualidad, es el único equipo de la Liga Norteamericana de Fútbol Femenino (NWSL, según sus siglas en inglés) que tiene un estadio construido exclusivamente para el fútbol femenino, inaugurado en 2024.

Tener la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el patio de su casa es algo enorme, afirman los Long. Es más, en la antesala del primer partido en Kansas City, el Argentina – Argelia en el que Lionel Messi marcó tres goles, vieron como una de sus futbolistas, Temwa Chawinga, participó de la ceremonia previa al encuentro.

Al lado de Chawinga estaban los Mahomes, que disfrutaron del espectáculo y hasta tuvieron tiempo de reunirse brevemente con el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y sacarse fotos con el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

“El fútbol ya tiene mucha fuerza aquí, pero creo que esto (la Copa Mundial de la FIFA) hace que trascienda generaciones. En todos los periódicos, las cadenas de televisión y las emisoras de radio, cada vez que intentas ver algo, está el Mundial. Y eso está cambiando la forma en que la gente entiende el fútbol en Estados Unidos”, exclama Angie Long.

Por eso cree que el impacto será nacional, sobre todo en el fútbol femenino. “Cada vez hay más gente que conoce este deporte, ha pasado a formar parte de sus vidas. Una vez que lo has visto, si no vuelves a verlo, lo extrañarás. Creo que cobrará más importancia y que habrá más gente que acuda a los partidos, siga a los equipos y a las jugadoras”.

Chris habla de varias lecciones aprendidas, pero destaca una: el marketing. “Creo que una de las mejores cosas es que el juego, el producto, es increíble. Así que el marketing, en distintos ámbitos, es algo que la FIFA hace muy bien. Si piensas en lo que el fútbol significa para mucha gente, es más que un simple juego. Es cultura, sociedad, algo que se asemeja casi a una religión. Y creo que transmitir eso a la gente supone un enfoque diferente al que ha tenido Estados Unidos históricamente”.

Como actores importantes del fútbol femenino en el país, ambos están entusiasmados con que la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA sea en Brasil. “Hay muchísimo talento brasileño en nuestra liga. Creo que es fantástico y ayudará a impulsar el fútbol femenino allí, donde ya sienten tanta pasión por el fútbol”, dice Angie.