Los excedentes de alimentos de seis jornadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el estadio de Filadelfia fueron redirigidos a las familias locales

Los organizadores realizaron un proceso de 24 horas para trasladar el excedente de alimentos de manera segura a la cadena de donación

Food Recovery and Garden of Health, el banco de alimentos que presta servicios en el condado de Montgomery, recuperó 20.000 libras de alimentos de partidos en el estadio

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio de Filadelfia ha dejado una huella tangible en la comunidad local, con la distribución a la comunidad local de los alimentos frescos no utilizados el lugar, eliminando el desperdicio y brindando un impulso a las familias de la zona.

El lugar recibió a un promedio de 68.316 aficionados en seis partidos durante el torneo y los alimentos sobrantes de esas operaciones del día del partido fueron desviados de los vertederos a las manos de las familias que los necesitan, convirtiendo una parte rutinaria de la logística del torneo en una fuente de apoyo real y duradero.

Los alimentos donados durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ brindan un impulso a la comunidad de Filadelfia 02:20

"Es parte del proyecto de sostenibilidad más amplio, el programa que hemos estado implementando. El objetivo es reducir la cantidad de residuos generados en la zona donde se celebra el torneo y asegurarnos de reciclar, donar y disolver siempre que sea posible", explicó Gary Bye, gerente de Sostenibilidad y Derechos Humanos del Estadio de Filadelfia, cuya función principal en la FIFA es la protección de menores. "Pero esto tiene un aspecto humano muy importante, en lo que respecta a la donación de alimentos y su distribución a la comunidad de Filadelfia". "Aramark, la empresa de catering del estadio, ha sido absolutamente fantástica. Han puesto todo en palets, y luego las organizaciones vienen a recoger la comida y la llevan al centro de distribución principal. Allí, otras organizaciones, como albergues y bancos de alimentos, la recogen y la distribuyen en la comunidad.

"En cuanto a ayudar a las comunidades, mi principal labor en la FIFA es la protección. Trabajamos con niños, jóvenes y grupos vulnerables, y en las zonas del mundo donde viven estas personas, la pobreza y la inseguridad alimentaria suponen una vida muy difícil para algunos", añadió. "Por eso, marcar la diferencia en la vida de alguien mediante la donación de alimentos es realmente importante".

La gestión segura del excedente de alimentos requirió una planificación minuciosa en el lugar. Michael Hughes, director general de Aramark Facilities, afirmó que la rapidez era fundamental para sacar la comida del estadio y llevarla a los platos de quienes la necesitaban.

"Fue un proceso delicado que requirió una planificación minuciosa. Teníamos entregas previstas para el día siguiente, además de la comida sobrante del partido, que estaba en la cámara frigorífica, así que tuvimos que reunirlo todo y apartarlo mientras llegaban los nuevos suministros. También tuvimos que recoger los alimentos secos que bajaban de los puestos de comida y distribuirlos en 24 horas para garantizar que la calidad se mantuviera y llegara a los lugares correctos", explicó.

Los alimentos fueron recibidos por Garden of Health, el banco de alimentos que presta servicio al condado de Montgomery. Su directora ejecutiva y fundadora, Carol Bauer, afirmó que la magnitud de lo recuperado era impresionante.

"Ha sido increíble haber podido recuperar los alimentos de la Copa Mundial de la FIFA. Hemos recuperado 20.000 libras de comida. Piensen en la cantidad que habrían tirado a la basura; ¡eso sí que es desperdicio! Así que pudimos aprovechar esos alimentos para alimentar a las familias del condado de Montgomery”, dijo, señalando que más de 100.000 personas en el condado sufren de inseguridad alimentaria.

Bauer cree que el sistema implementado podría servir de modelo para otros grandes eventos deportivos y de entretenimiento. "No debería haber ningún desperdicio. Hay demasiadas personas en el mundo que sufren de inseguridad alimentaria", afirmó.

Para las familias beneficiarias, la conexión con el torneo hizo que el gesto fuera especialmente memorable.