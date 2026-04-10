Una delegación de prensa de la AIPS visita la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza

La visita de los miembros de prensa incluyó instrucciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El equipo de Operaciones de Prensa de la FIFA recibió el Premio a las Mejores Instalaciones de Prensa de la AIPS

La FIFA y la AIPS cooperan en el Programa de Reporteros Jóvenes

Miembros de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) visitaron la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, como el capítulo más reciente de una colaboración de larga trayectoria entre el órgano rector del fútbol mundial y la organización de la prensa mundial.

La visita ocurrió en las vísperas del 88.o Congreso de la AIPS que se celebra en Lausana, Suiza. Para muchos de los delegados, la visita fue más que una reunión profesional. Fue una oportunidad para conectar con la historia y la gestión del deporte en su sede.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino recibió a la delegación a través de un video desde Estambul: «Me gustaría agradecerles a ustedes. «Me gustaría agradecerles a todos ustedes por el gran trabajo que están llevando a cabo para aportarle esta pasión por el deporte del fútbol a todos los hogares, a todas las personas... a todos los que quizás no hayan podido estar presentes, pero que comparten este sentimiento y esta pasión», dijo.

Los delegados de la AIPS también fueron recibidos personalmente en la sede de la FIFA por el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, mientras que Gianni Merlo, el presidente de la AIPS, resaltó la importancia de que sus miembros comprendieran el funcionamiento interno de la FIFA.

«Estamos aquí, porque creo que podría ser una muy buena experiencia para todos nuestros miembros. Es muy importante que ellos [vean] en vivo y en directo cómo [trabaja] la FIFA, qué es, cómo funciona», comentó Merlo.

«Apreciamos y respetamos el trabajo importante de la prensa», le dijo Bryan Swanson, el Director de Relaciones con los Medios de la FIFA, a los delegados. «Comprendemos que los periodistas tienen el trabajo de cubrir las actividades de la FIFA y hacemos lo que podemos para apoyarlos, sea en nuestros torneos y eventos o en otra parte. Lo único que queremos es que lo nuestro se informe con justicia y equidad».

El vicepresidente de la AIPS, Zsuzsa Csisztu, y el vicepresidente europeo de la AIPS, György Szöllősi, le entregaron el Premio a las Mejores Instalaciones de Prensa de la AIPS 2025 al equipo de Operaciones de Prensa y Servicios en Eventos de la FIFA por las operaciones de prensa realizadas durante el Mundial de Clubes FIFA 2025™ en los Estados Unidos.

Fue Ivan Pasquariello, gerente senior de Operaciones de Prensa y Servicios en FIFA, quien recibió el premio en representación de su equipo.

La periodista keniana Evelyn Watta, una vicepresidenta de la AIPS, dijo que la visita traía una resonancia emocional.

AIPS media delegation visits Home of FIFA in Zurich 03:16

«Creo que, para mi, se sintió en parte como volver a casa, o una peregrinación, como periodista deportiva, el venir a la casa del fútbol. El fútbol es el deporte más jugado en todo el mundo. (Es genial) venir a la sede del fútbol y que nos introduzcan y nos repasen la historia del fútbol y la historia de la FIFA,» comentó.

«Por supuesto, es 2026, toda la atención estará en la Copa Mundial (de la FIFA), y tener un resumen, poder ver todo lo que (va) a pasar, qué expectativas tener en México, qué expectativas tener en Canadá y también que expectativas tener en los Estados Unidos,» agregó Watta. «(Eso) fue muy lindo y muy oportuno, porque solo tenemos aproximadamente dos meses (antes) antes de que partamos hacia la Copa Mundial (de la FIFA). Así que fue muy bueno que nos hayan explicado esos pasos. Sentí como si tuviera la primera fila para ver una película».

Un número récord de 112 federaciones nacionales asistirán al Congreso de la AIPS, entre ellos muchos de los delegados que fueron parte de la visita, e incluirá un partido amistoso en el campo de juego del Estádio Pelé, el cual está adyacente a la sede.

AIPS visit to the Home of FIFA prior to the AIPS Congress 2026 Previous 01 / 07 FIFA President Gianni Infantino welcomed the delegation via a video message 02 / 07 A fantastic atmosphere at FIFA headquarters during a football match played during the visit of the AIPS delegation 03 / 07 Group photo of the AIPS media delegation during their visit to FIFA headquarters in Zurich, Switzerland. 04 / 07 AIPS Vice-President Zsuzsa Csisztu and AIPS Europe Vice-President György Szöllősi presented AIPS Best Press Facilities Award for 2025 to FIFA Event Media Operations & Services 05 / 07 A fantastic atmosphere at FIFA headquarters during a football match played during the visit of the AIPS delegation 06 / 07 The AIPS delegates were greeted by FIFA Secretary General Mattias Grafström at the Home of FIFA 07 / 07 A group photo during the AIPS visit to FIFA event Next

La FIFA y la AIPS han estado trabajando en conjunto por mucho tiempo en el Programa de Jóvenes Reporteros de la FIFA/AIPS y Merlo lo describió como «la joya de la corona».

Habiendo comenzado en 2011, este programa le provee tutorías y experiencias prácticas a la siguiente generación de periodistas deportivos. El año pasado, en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 de la FIFA Chile 2025™, fueron 13 los jóvenes reporteros que cubrieron todo el torneo. Los participantes recibieron capacitaciones y talleres de periodismo en la Universidad de las Américas en Santiago, donde aprendieron a moverse en las zonas mixtas y los palcos de prensa del estadio mientras buscaban sus historias.