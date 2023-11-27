Este sábado se celebrarán actos conmemorativos del Día de la Independencia en los estadios antes de los partidos

En homenaje al Día de la Independencia de Estados Unidos y al 250.º aniversario de la nación, la FIFA presentará una propuesta especial de actos previos a los dos partidos de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ programados para este sábado en Houston y Filadelfia.

La celebración que tendrá lugar antes del partido en el Estadio Houston para conmemorar el Día de la Independencia hará las delicias de los espectadores con una exhibición de los colores rojo, blanco y azul. La ciudad anfitriona se convertirá en el centro de atención del mundo en esta jornada histórica para Estados Unidos.

En los festejos se desplegará una enorme bandera sobre el terreno de juego con motivos que transmitirán la energía de los fuegos artificiales. A continuación, Maia Rodriguez, vocalista principal de la banda de música de la Armada de Estados Unidos, interpretará el himno nacional.

Filadelfia, origen simbólico de Estados Unidos y escenario de la adopción de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, acogerá una ceremonia concebida para honrar su historia fundacional y un legado que permanece vigente.

Los momentos destacados del acto previo en el Estadio Filadelfia incluirán la interpretación del himno nacional por Idina Menzel, ganadora de un Tony Award, la actuación de The Roots, la banda de hip-hop ganadora de numerosos premios Grammy fundada en Filadelfia, y actos especiales que contarán con la presencia del Philadelphia Boys Choir & Chorale, y Miss Pennsylvania, Stephanie Skinner.

Además, el público presente en el Estadio Filadelfia participará en un mosaico que efectuarán los aficionados en las gradas y disfrutará del desfile aéreo de los escuadrones VFA-11 y VFA-81 de la Estación Aeronaval Oceana (Virginia Beach).

En Filadelfia, el descanso del partido ofrecerá una actuación especial de DJ Jazzy Jeff, artista distinguido con un premio Grammy y originario de la conocida como «Ciudad del amor fraternal».

En los dos recintos se celebrarán otros actos especiales como parte de las festividades, que incluirán pirotecnia y una ambientación visual temática en las pantallas.