2023, un año excepcional para las competiciones y eventos de la FIFA

Desde los The Best FIFA Football Awards hasta el Mundial Femenino, pasando por el Congreso de la FIFA, el Mundial sub-17 o las Copa Mundial de Clubes de la FIFA, Inside FIFA te propone hojear las páginas más hermosas del año recién transcurrido.

El año comenzó por todo lo alto, con el ensalzamiento de los héroes de 2022 en la prestigiosa ceremonia de los premios The Best FIFA Football Awards. Como cabía esperar, la campeona mundial, Argentina, acaparó todos los galardones masculinos con el premio The Best al Jugador de la FIFA para Lionel Messi, el de Guardameta de la FIFA para Emiliano Martínez y el de Entrenador de Fútbol Masculino para Lionel Scaloni.