Suspensión de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

De acuerdo con la decisión adoptada por el Comité de Urgencia de la FIFA (actualmente el Bureau del Consejo de la FIFA) el 18 de diciembre de 2015, se creó un comité de regularización cuyo cometido era gestionar las actividades diarias de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT), adaptar sus estatutos con el fin de que cumplan con los requisitos de los Estatutos y los Estatutos Modelo de la FIFA y organizar elecciones de acuerdo con la nueva normativa hasta el 30 de septiembre de 2016.

El pasado septiembre, el Bureau del Consejo de la FIFA decidió ampliar el mandato del comité de regularización hasta el 31 de julio del año próximo, con el fin de otorgarle el tiempo suficiente para adaptar sus estatutos a los requisitos de la FIFA y la CONCACAF, además de organizar un proceso electoral.

El pasado 25 de octubre, la asamblea general de la FEDEFUT decidió rechazar la ampliación del mandato del comité de regularización, por lo que este último no puede proseguir con su cometido. Considerando las circunstancias, el Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido suspender a la FEDEFUT con efecto inmediato.