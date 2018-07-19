Seis clubes podrían ser sancionados con la prohibición de inscribir jugadores a raíz del nuevo procedimiento de la FIFA para acelerar la liquidación de deudas

Tras la publicación de la circular n.º 1628 de la FIFA en mayo de 2018, mediante la cual la Federación Internacional informó a sus miembros sobre la nueva forma en que iba a aplicar el art. 64 del Código Disciplinario de la FIFA a los clubes deudores, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha tomado una serie de decisiones relativas a la aplicación del nuevo marco.

Todos los clubes afectados fueron hallados culpables de incumplir decisiones tomadas en primera instancia por un órgano de la FIFA o decisiones posteriores del TAS, que ordenaban el pago de deudas de importe significativo a sus jugadores. A consecuencia de ello, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto las siguientes sanciones:

Al club Al Arabi Sports Club (Catar), una multa de 30.000 CHF y la concesión de un último plazo de 90 días para pagar las cantidades adeudadas. Si una vez expirado el plazo el club aún no ha saldado su deuda, se enfrentará, de manera automática, a una deducción de seis puntos y a la prohibición de inscribir jugadores durante dos periodos completos y consecutivos.

Al club Al Kharaitiyat (Catar), una multa de 25.000 CHF y la concesión de un último plazo de 60 días para pagar las cantidades adeudadas. Si una vez expirado el plazo el club aún no ha saldado su deuda, se enfrentará, de manera automática, a una deducción de seis puntos y a la prohibición de inscribir jugadores durante dos periodos completos y consecutivos.

Al club Zamalek Sporting Club (Egipto), una multa de 25.000 CHF y la concesión de un último plazo de 60 días para pagar las cantidades adeudadas. Si una vez expirado el plazo el club aún no ha saldado su deuda, se enfrentará, de manera automática, a una deducción de seis puntos y a la prohibición de inscribir jugadores durante dos periodos completos y consecutivos.

Al club Al Jazira (Emiratos Árabes Unidos), una multa de 25.000 CHF y la concesión de un último plazo de 60 días para pagar las cantidades adeudadas. Si una vez expirado el plazo el club aún no ha saldado su deuda, se enfrentará, de manera automática, a una deducción de seis puntos y a la prohibición de inscribir jugadores durante dos periodos completos y consecutivos.

Al club Mersin Idman Yurdu Spor Kulübü (Turquía), una multa de 20.000 CHF y la concesión de un último plazo de 60 días para pagar las cantidades adeudadas. Si una vez expirado el plazo el club aún no ha saldado su deuda, se enfrentará, de manera automática, a una deducción de seis puntos y a la prohibición de inscribir jugadores durante dos periodos completos y consecutivos.

Al club FC Kuban (Rusia), una multa de 15.000 CHF y la concesión de un último plazo de 30 días para pagar las cantidades adeudadas. Si una vez expirado el plazo el club aún no ha saldado su deuda, se enfrentará, de manera automática, a una deducción de seis puntos y a la prohibición de inscribir jugadores durante un periodo completo.

De conformidad con la circular n.º 1628 y al objeto de garantizar la observancia inmediata de los fallos pronunciados por órganos de la FIFA, si los deudores no saldan las cantidades adeudadas dentro del último plazo concedido, la federación correspondiente deberá deducir automáticamente los puntos y/o prohibir la inscripción de nuevos jugadores.

Si una federación miembro no implementa automáticamente dichas sanciones en el ámbito nacional y no presenta a la secretaría de la Comisión Disciplinaria de la FIFA la prueba de implantación de la deducción de puntos o la prohibición de inscribir jugadores, podría abrirse un procedimiento disciplinario contra la federación miembro implicada, que podrá tener como consecuencia su expulsión de todas las competiciones de la FIFA.