Resultado de la segunda reunión de la Comisión de Gobernanza

Adoptar y publicar un conjunto de Directrices de Supervisión de las Elecciones al Consejo de la FIFA, que constituye uno de los cometidos de la Comisión de Gobernanza.

Proponer al Consejo la adopción de la Política de Derechos Humanos de la FIFA, cuyo texto fue aprobado por la Comisión de Gobernanza tras consultar con el Consejo Asesor sobre Derechos Humanos (órgano externo) y la administración de la FIFA.

Proponer al Consejo una serie de modificaciones en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA relativas a los exámenes de idoneidad y las declaraciones de terceros. Con estos cambios se pretende, sobre todo, mejorar y aumentar la efectividad de los exámenes de idoneidad, así como incrementar la transparencia de posibles conflictos de intereses.

La finalidad de la normativa de ambas directrices es aumentar la transparencia de la labor de la Comisión de Gobernanza y ayudar a las confederaciones a cumplir con la reglamentación y los principios de la FIFA. Las directrices están disponibles en la página de documentos oficiales de FIFA.com .

La Comisión de Gobernanza fue creada tras la aprobación de un paquete de reformas por el Congreso extraordinario de la FIFA en febrero de 2016, y su principal cometido es tratar todas las cuestiones relativas a la gobernanza de la FIFA y asistir al Consejo en esta materia. En colaboración con su subcomisión (la Comisión de Control), la Comisión de Gobernanza supervisa las elecciones al Consejo de la FIFA, decidiendo sobre la idoneidad y admisibilidad de los candidatos.