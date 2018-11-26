Publicado el segundo informe del Consejo Asesor sobre Derechos Humanos de la FIFA

La FIFA ha publicado el segundo informe de su Consejo Asesor sobre Derechos Humanos, un grupo independiente de expertos integrado por ocho representantes provenientes de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y patrocinadores de la FIFA, que brinda apoyo a la Federación Internacional formulando recomendaciones sobre cómo reforzar el cumplimiento del compromiso de respetar los derechos humanos, que recogen el artículo 3 de los Estatutos de la FIFA y la Política de Derechos Humanos de la FIFA. El segundo informe oficial de este órgano cubre el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2017 y septiembre de 2018.

El informe consta de dos partes: la parte A, que redacta el consejo, y la parte B que es obra de la FIFA. Partiendo de las consideraciones y recomendaciones formuladas por el consejo en su primer informe, la parte A detalla las recomendaciones a la FIFA en diversos ámbitos desde octubre de 2017. La parte B incluye explicaciones por parte de la FIFA acerca de la manera en que ha integrado en su labor dichas recomendaciones del consejo asesor.

Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, declaró lo siguiente al respecto: "Este segundo informe refleja los esfuerzos que hemos emprendido en los últimos dos años para cumplir los compromisos contraídos en materia de derechos humanos, y nos enorgullece el hecho de liderar este frente en el mundo del deporte. Este informe es un documento único, puesto que en él, expertos externos e internos ofrecen una descripción transparente de las buenas prácticas y los retos a los que debe enfrentarse día a día una federación deportiva internacional como la FIFA en lo tocante a los derechos humanos en todo el mundo".

Con respecto al informe, el consejo asesor declaró:

"Reconocemos el progreso constante que ha logrado la FIFA en numerosos ámbitos como, por ejemplo, ocuparse de casos que atañen directamente a defensores de los derechos humanos, afianzar las relaciones con grupos de interés muy importantes e integrar la evaluación del riesgo de los derechos humanos en el proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y futuras competiciones".

"En consecuencia, hemos acordado dar por cumplidas 33 de las 44 recomendaciones que hasta la fecha ha hecho el consejo asesor a la FIFA. Al mismo tiempo, continuamos con la supervisión y, en colaboración con la FIFA, nos dedicamos a las recomendaciones pendientes. En particular, alentamos a la Federación Internacional a que aborde nuestra recomendación pendiente relativa al legado final de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ para los obreros que trabajaron en el torneo, mostrando una mayor transparencia en los resultados de sus esfuerzos dedicados a los riesgos de estos trabajadores".

"Invitamos a todos los grupos de interés a leer en la parte B del informe una explicación detallada de la FIFA sobre las medidas que la entidad ha adoptado para dar respuesta a nuestras recomendaciones. Una lista completa de las recomendaciones del consejo asesor y el estado de su implementación se incluye en el anexo 1 del informe".

"Además de nuestras recomendaciones de mayo relativas a la Copa Mundial de la FIFA de 2018™ en Rusia, el informe recoge 16 nuevas recomendaciones a la FIFA sobre temas clave, como los derechos humanos de los futbolistas y la discriminación contra las mujeres en la RI de Irán. Asimismo, trata en breve los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA™ de 2022 en Qatar, en concreto, la necesidad de reforzar la gestión de riesgos del entorno inmediato a los que están expuestos los obreros".

"En octubre, celebramos nuestra cuarta sesión presencial en Doha. En ella examinamos a fondo un amplio espectro de cuestiones relativas a los derechos humanos que guardan relación con el torneo, y analizamos la importante labor realizada en varios ámbitos, así como los obstáculos que quedan por superar. Una breve declaración sobre nuestra sesión se encuentra en este enlace. En nuestro próximo informe, se podrán leer las recomendaciones a la FIFA sobre el trabajo que se lleva a cabo en Qatar".

"En general, se han fortalecido nuestras relaciones con la FIFA, ya que podemos constatar que la entidad ha ido integrando las perspectivas externas del consejo asesor en su actividad cotidiana vinculada a los derechos humanos, respaldando la labor realizada y llevándola aún más lejos".

"Esperamos que prosiga esta colaboración con la FIFA para que nuestras recomendaciones repercutan en mayor grado, ofreciendo mejores resultados para las personas que trabajan para el fútbol, sean obreros de la construcción, jugadores, hinchas, comunidades locales y para todos aquellos cuyos derechos merecen ser respetados".

