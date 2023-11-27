Se confirma el procedimiento del sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™

Las selecciones clasificadas para la fase final se dividirán en seis grupos de cuatro equipos cada uno

El sorteo se celebrará este viernes a las 16:00 h (hora local) en la ciudad polaca de Lodz

El calendario con todos los horarios y sedes se hará público tras el sorteo

Ya se ha confirmado el procedimiento del sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™, que se disputará del 5 al 27 de septiembre de este año. El sorteo que encuadrará a las 24 selecciones participantes se celebrará este viernes 15 de mayo a las 16:00 h (hora local) en Lodz, y se retransmitirá en directo en FIFA+, TikTok y YouTube.

Los 24 países clasificados se han distribuido en cuatro bombos de seis equipos cada uno. Polonia, anfitriona de la competición, ha entrado automáticamente en el bombo 1, y el resto de selecciones se han repartido conforme a la clasificación de la FIFA, que se basa en los puntos obtenidos en las últimas cinco ediciones de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™, celebradas en 2024, 2022, 2018, 2016 y 2014. Se ha otorgado más valor a los resultados obtenidos en la última edición de la competición, mientras que a los resultados obtenidos en las ediciones anteriores se les ha aplicado un peso porcentual que disminuye progresivamente.

Las cinco primeras clasificadas han entrado en el bombo 1 junto con Polonia, y el resto de las selecciones han quedado distribuidas en los bombos 2, 3 y 4 en función de su posición. De esta forma, cada uno de los seis grupos se conformarán de cuatro selecciones, que se irán extrayendo una por una de cada bombo. En la medida de lo posible, la FIFA aplicará el principio general por el que se impide que dos selecciones de la misma confederación resulten encuadradas un mismo grupo.

Asignación de bombos para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026™

Bombo 1: Polonia, Japón, España, RPD de Corea, Brasil y Francia

Bombo 2: Estados Unidos, Nigeria, Colombia, México, República de Corea e Inglaterra

Bombo 3: Ghana, Canadá, Nueva Zelanda, Argentina, RP China y Costa Rica

Bombo 4: Italia, Portugal, Ecuador, Benín, Tanzania y Nueva Caledonia

El calendario definitivo de la competición, que incluirá el estadio y horario de cada encuentro, se publicará a la conclusión del sorteo.

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 Polonia™ se disputará en cuatro sedes: Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec. La 12.ª edición de la competición será un escaparate para las futuras estrellas del fútbol femenino y resaltará el creciente legado futbolístico de Polonia.