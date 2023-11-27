Post Malone encabezará el cartel de la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El artista de talla mundial actuará antes de la final del domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey

En la ceremonia de clausura, que empezará a las 13:30 (hora local), se pondrá el broche de oro a 39 días inolvidables que han unido el mundo en Canadá, México y Estados Unidos

El espectáculo, producido en asociación con Balich Wonder Studio, aunará la música, la cultura y el fútbol en el mayor escenario del mundo

Una estrella de la música internacional deleitará con su actuación al mundo expectante por presenciar el partido más esperado del fútbol. Post Malone ofrecerá una actuación memorable en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el domingo 19 de julio, antes de que empiece la final de la competición en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

El espectáculo, una producción de la asociación creativa con Balich Wonder Studio, empezará a las 13:30 (hora local), 90 minutos antes de que comience el partido. La ceremonia unirá el mundo con su mezcla de fútbol y entretenimiento de primera magnitud, y Post Malone deleitará al público con una interpretación digna de esta ocasión inolvidable. El artista, famoso por haber redefinido los géneros musicales y haber hecho suyos los escenarios más importantes del planeta, encabezará el cartel de este decisivo momento cultural que antecede al partido en el que se proclamará el próximo campeón del mundo.

"Durante un espectáculo que centrará la atención del mundo en el deporte y la cultura, Post Malone ofrecerá una actuación concebida para celebrar la competición y enardecer al público antes de que los finalistas salten al terreno de juego —ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. Estamos entusiasmados con las muchas estrellas del fútbol y del mundo del entretenimiento que nos deleitarán esa noche. La ceremonia de clausura preparará el terreno para una histórica final mundialista y unirá la pasión de las 48 selecciones, 16 ciudades anfitrionas y millones de aficionados en un escenario inolvidable".

Post Malone, ganador de nueve discos de diamante, ha desdibujado los géneros musicales y suscita la reflexión y el debate público a cada paso. Con su último disco, F-1 Trillion, ha debutado en la música country y se ha aupado al primer puesto de la lista Billboard 200. Nueve de sus sencillos se han convertido en discos de diamante: Rockstar, I Fall Apart, Psycho, White Iverson, Better Now, Congratulations, Circles, y Sunflower (el tema con más certificaciones de la RIAA de la historia).