Nombramiento de un comité de regularización para Ghana

Tras la reciente reunión mantenida entre la FIFA, miembros del Gobierno de Ghana y el jefe del grupo de enlace de la FIFA/CAF para la Federación Ghanesa de Fútbol (GFA) y habida cuenta de la retirada, por parte de las autoridades de Ghana, de la petición de liquidar la GFA, el Bureau del Consejo de la FIFA decidió el pasado 27 de agosto nombrar un comité de regularización para esta federación. Por consiguiente, la suspensión de la GFA no tendrá efecto.

El mandato del citado comité incluirá las siguientes funciones:

gestionar la actividad diaria de la GFA y cooperar con el grupo de trabajo especial tras su instauración por parte de la FIFA, la CAF y el Gobierno de Ghana;

revisar los estatutos de la GFA para garantizar que cumplen los requisitos de los estatutos de la CAF; y

cuando los estatutos de la GFA cumplan los requisitos de la FIFA y la CAF, convocar y llevar a cabo elecciones al comité ejecutivo de la GFA según lo estipulado en sus estatutos revisados.

El comité de regularización estará formado por un número apropiado de miembros seleccionados por una misión conjunta de la FIFA y la CAF que se enviará a Ghana cuanto antes. Todos los miembros de dicho comité deberán someterse a un examen de idoneidad, realizado por la Comisión de Control de la FIFA. El comité de regularización actuará como comisión electoral y, por tanto, ninguno de sus miembros podrá presentarse como candidato a los cargos convocados en los comicios.