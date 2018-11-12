Nombramiento de comités de regularización para la República Dominicana y Madagascar

De conformidad con el art. 14, apdo. 1 a) y el art. 8, apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA, el Bureau del Consejo de la FIFA resolvió el lunes 12 de noviembre crear para la Federación Dominicana de Fútbol (FEDOFUTBOL) y para la Federación Malgache de Fútbol (FMF) sendos comités de regularización.

República Dominicana

La resolución que afecta a la República Dominicana se adoptó tras la reciente visita de una delegación conjunta FIFA/CONCACAF, que viajó a Santo Domingo a consecuencia de la decisión de la Comisión de Ética de la FIFA de inhabilitar a Osiris Guzmán, presidente de la FEDOFUTBOL desde 1998, por un periodo de diez años para ejercer toda actividad relacionada con el fútbol.

El mandato del citado comité incluirá las siguientes funciones:

gestionar la actividad diaria de la FEDOFUTBOL;

revisar y aprobar los estatutos de la FEDOFUTBOL, y otra normativa en caso necesario, para garantizar que cumplen los requisitos estipulados por los Estatutos de la FIFA;

revisar los estatutos de los miembros de la FEDOFUTBOL para garantizar que se rigen por los estatutos de la FEDOFUTBOL y por los Estatutos de la FIFA, que cumplen los requisitos contemplados por estos últimos, y que los miembros correspondientes adopten dichos estatutos;

organizar y llevar a cabo elecciones en el seno de todos los miembros de la FEDOFUTBOL;

organizar y llevar a cabo unos comicios para elegir al nuevo comité ejecutivo de la FEDOFUTBOL.

El comité de regularización lo integrarán las siguientes personas:

D. Manuel José Luna Sued (presidente)

D. Francisco Alberto Lapouble Segura (miembro)

D. Alfredo José Badui Cantisano (miembro)

Si bien ejercerán sus funciones de inmediato, su confirmación definitiva se hará de acuerdo con el resultado de los exámenes de idoneidad que llevará a cabo la Comisión de Control de la FIFA.

El comité de regularización también actuará como comisión electoral y, por tanto, ninguno de sus miembros podrá presentarse como candidato a los cargos convocados en los comicios. El mandato del comité se extinguirá el 31 de julio de 2019.

Madagascar

En Madagascar, el nombramiento de un comité de regularización está relacionado con el proceso electoral acometido por la FMF, que no se celebró de acuerdo con los requisitos legales de aplicación a los miembros de la FIFA.

El mandato del citado comité incluirá las siguientes funciones:

gestionar la actividad diaria de la FMF;

comprobar la legitimidad de los delegados de la asamblea general de la FMF;

organizar las elecciones de la FMF.

El comité de regularización estará formado por un número apropiado de miembros seleccionados por una misión conjunta de la FIFA y la CAF que se enviará a Madagascar cuanto antes. Todos los miembros de dicho comité deberán someterse a un examen de idoneidad, realizado por la Comisión de Control de la FIFA.