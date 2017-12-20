Los mejores del mundo en acción

Comunicado de prensa

miércoles 20 diciembre 2017, 15:00
Organización

Nombrado un comité de regularización para la Federación Maliense

El Bureau del Consejo de la FIFA decidió el 20 de diciembre de 2017 nombrar un comité de regularización para la Federación Maliense de Fútbol (FEMAFOOT) de conformidad con el art. 8 apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA.

El comité estará a cargo de las actividades cotidianas de la FEMAFOOT, así como de revisar los estatutos, identificar a los delegados legítimos de la asamblea general de la FEMAFOOT y organizar y llevar a cabo las elecciones de un nuevo comité ejecutivo antes del 30 de abril de 2018.

La decisión de nombrar un comité de regularización se ha tomado a consecuencia del estancamiento en el que se halla inmersa la FEMAFOOT y después de que la FIFA y la CAF enviaran dos misiones a Bamako.

El comité de regularización estará formado por un número apropiado de miembros seleccionados por una misión conjunta de la FIFA y la CAF que tendrá lugar próximamente. Todos los miembros de dicho comité deberán someterse a un examen de idoneidad, realizado por la Comisión de Control de la FIFA.

El citado comité actuará como comisión electoral y, por tanto, ninguno de sus miembros podrá presentarse como candidato a los cargos convocados en los comicios.

